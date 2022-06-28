Молодик 29 червня-2022: що не можна робити в цей день

Завтрашній молодик здатен змусити людей поринути у свій внутрішній світ.

Молодик 29 червня-2022: чим цікавий і що не можна робити / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Завтра, 29 червня, відбудеться перший літній молодик у 2022 році . Чим цікавий цей день, які особливості та небезпеки в ньому приховуються, чим можна займатися, а що краще не робити в цю фазу Місяця, щоб уникнути неприємностей, дізнайтесь у нашій статті.

Особливості молодика 29 червня

Молодик пройде 29 червня, о 5:53 за київським часом на стику 30-го та 1-го місячних днів, під знаком зодіаку Рак.

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Молодик – це фаза, коли Місяць знаходиться між Землею та Сонцем практично на одній прямій із ними. Під час молодика супутника Землі не видно на небі.

Астрологи називають період молодика дуже важливим у житті людей, тому що в цей час відбувається закладання цілей та завдань на майбутнє . А ще це сприятливий період для накопичення сил на нові звершення та важливі справи.

Молодик, що настає у знаку Рак , може серйозно вплинути на життя, поведінку та самопочуття людей. Рак здатен зробити людей більш чутливими та легкоранимими. З'явиться потреба поринути у свій внутрішній світ, а особисті переживання стануть важливішими, ніж події зовнішнього світу.

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У дні Рака бажано забезпечити собі затишну та комфортну обстановку , наприклад, зайнятися наведенням порядку на робочому місці або створенням затишку в оселі. Це не завадить поринути у свій внутрішній світ, який стає яскравим та насиченим.

Що не можна робити під час молодика 29 червня

У дні Рака настрій набуває нестійкого характеру, а в поведінці немає стабільності – тому важливо не поспішати діяти , не продумавши і не прорахувавши все наперед.

, не продумавши і не прорахувавши все наперед. У цей період краще не приймати відповідальних рішень щоб надалі не пошкодувати про це.

щоб надалі не пошкодувати про це. У дні Рака не можна йти на ризик або робити невиправдані жертви.

або робити невиправдані жертви. Не варто давати гроші в борг , тому що доведеться довго чекати повернення.

, тому що доведеться довго чекати повернення. Слід звільнити себе на цей період від важких фізичних навантажень .

. У день молодика краще утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил. А от до реалізації задуманого можна приступати через кілька днів.

. Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил. А от до реалізації задуманого можна приступати через кілька днів. Також на молодика не варто перебувати в смутку, скандалити, бажати комусь зла , тому що весь негатив, що виходить від вас, може до вас же і повернутися.

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