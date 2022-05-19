Почерк за знаками зодіаку: що він говорить

Дай подивитись на твій почерк, і я скажу тобі, хто ти.

Про що говорить ваш почерк / Фото: Unsplash

Нерозбірливий, великий, дрібний, із нахилом і без, з круглими літерами та загостреними кінцями – яких тільки нема манер написання! Виходячи з почерку , можна судити про його господаря і навіть вгадати, який знак зодіаку водив ручкою на папері.

Погляньте на наш гороскоп почерків і порівняйте із собою та своїми знайомими, наскільки ця характеристика збігається з дійсністю.

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Зрозумілість

Про що говорить почерк / Фото: unsplash

Чіткий і зрозумілий почерк традиційно буває у людей, впевнених у собі, які відчувають себе у своїй тарілці, яким не потрібно щось вдавати, щось приховувати і ховатися від інших. Це – Овен, Телець, Лев, Діва, Стрілець, Козоріг, Водолій .

Нечіткий і плутаний почерк говорить про замкнутість, загадковість або невпевненість у собі. До таких можна віднести такі знаки: Близнята, Рак, Терези, Скорпіон, Риби .

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Розмір букв

Маленькі літери говорять про людину сором'язливу або відсторонену, а також старанну і сконцентровану. До таких відносяться Телець, Діва, Скорпіон, Козоріг .

Середні літери характеризують людину, яка вміє легко адаптуватися та пристосовуватися до нових умов. Це Рак, Стрілець, Водолій, Риби .

Великі літери виходять у людей товариських і контактних, що полюбляють увагу, а також великих удавальників. Це можуть бути Овен, Близнята, Лев, Терези .

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Нахил літер

Прямі букви та відсутність нахилу говорить про те, що перед вами людина, яка не дозволить емоціям взяти гору над розумом. Такі люди, перш за все, логічні та практичні. До них можна віднести Телець, Діва, Козоріг, Водолій .

Нахил почерку праворуч буває у людей, відкритих новим дослідам та експериментам, знайомствам та спілкуванню. Наприклад: Овен, Близнята, Лев, Стрілець .

Букви нахилені ліворуч – отже, перед нами консерватори, бунтарі, а також люди, які воліють жити своїм життям і залишатися в тіні. Це – Рак, Терези, Скорпіон, Риби .

Форма букв

Знаки зодіаку та їх почерк / Фото: unsplash

Круглі літери виписують люди творчі та креативні – Близнята, Лев, Терези, Стрілець, Водолій, Риби .

Витягнуті та загострені знаки виходять у жорстких, агресивних, а також допитливих та розумних знаків – Овен, Близнята, Лев, Терези, Скорпіон, Стрілець, Водолій .

Сполучені між собою літери свідчать про людину з логікою, систематичністю та обережністю. Це – Телець, Рак, Діва, Скорпіон, Козоріг .

Тиск на ручку

Сильний – у людини відданої, серйозної, імпульсивної та напруженої. Це – Овен, Телець, Діва, Скорпіон, Козоріг .

Легкий – у людей чутливих та ніжних. До таких можна віднести Близнята, Рак, Лев, Терези, Стрілець, Водолій, Риби .

Швидкість письма

У кого якийсь почерк / Фото: unsplash

Швидке написання характерне для людей нетерплячих, яким не подобаються відстрочки та марнування часу. Такі якості найчастіше мають Овен, Телець, Лев, Скорпіон, Стрілець, Водолій .

Повільне написання, відповідно, притаманне повільним, методичним, організованим і скрупульозним людям, а також романтикам. Це можуть бути Близнята, Рак, Діва, Терези, Козоріг, Риби.

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