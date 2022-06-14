Повня 14 червня: як привернути багатство

Сьогодні, 14 червня – день повні. Вона відбудеться о 14:52 за київським часом у сузір'ї Стрільця і, на думку астрологів, здатна зробити людей багатшими та щасливішими . Головне – знати потрібні ритуали на гроші та удачу.
Як правильно скористатися енергією Місяця у його переломну фазу, розказано у блозі chudesa_vokrug_nas в Інстаграм. Бажаєте перевірити на собі силу та вплив повні? Тоді не затягуйте з обрядами та замовляннями.
Як привернути багатство на Місяць
- Коли стемніє, треба запалити свічку , взяти паперові купюри, монети та гаманець.
- Відкрийте гаманець та наповніть його місячним світлом .
- Потім кладіть у нього по одній купюрі або монеті і щоразу кажіть замовляння: "У мій гаманець прийдеш – із нього не втечеш".
- Повторюйте ритуал, поки гаманець не наповниться .
- Покладіть гаманець у пляму місячного світла і не гасіть свічку.
- Користуватися грошима можна з 18-го дня від проведення ритуалу.
Як приворожити гроші на воду
- Дочекайтесь темряви .
- Підготуйте 7 монет .
- Покладіть їх у склянку з водою .
- Поставте склянку так, щоб на неї падало місячне сяйво .
- Кажіть замовляння : "Місяць і чаша повні, монети сяють, купою сиплються, у кишенях додаються ".
- Заряджені під час ритуалу гроші – це талісман , який потрібно носити у гаманці і не можна витрачати.
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