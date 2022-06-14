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Повня 14 червня: як привернути багатство

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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14 червня, 10:40
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Якщо правильно скористатися енергетикою повні, можна розбагатіти і привернути удачу в життя.
Як привернути гроші під час повні
Як привернути гроші під час повні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 14 червня – день повні. Вона відбудеться о 14:52 за київським часом у сузір'ї Стрільця і, на думку астрологів, здатна зробити людей багатшими та щасливішими . Головне – знати потрібні ритуали на гроші та удачу.

Як правильно скористатися енергією Місяця у його переломну фазу, розказано у блозі chudesa_vokrug_nas в Інстаграм. Бажаєте перевірити на собі силу та вплив повні? Тоді не затягуйте з обрядами та замовляннями.

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Як привернути багатство на Місяць

  1. Коли стемніє, треба запалити свічку , взяти паперові купюри, монети та гаманець.
  2. Відкрийте гаманець та наповніть його місячним світлом .
  3. Потім кладіть у нього по одній купюрі або монеті і щоразу кажіть замовляння: "У мій гаманець прийдеш – із нього не втечеш".
  4. Повторюйте ритуал, поки гаманець не наповниться .
  5. Покладіть гаманець у пляму місячного світла і не гасіть свічку.
  6. Користуватися грошима можна з 18-го дня від проведення ритуалу.

Обряди на привернення багатства та благополуччя
Обряди на привернення багатства та благополуччя / Фото: Unsplash

Як приворожити гроші на воду

  1. Дочекайтесь темряви .
  2. Підготуйте 7 монет .
  3. Покладіть їх у склянку з водою .
  4. Поставте склянку так, щоб на неї падало місячне сяйво .
  5. Кажіть замовляння : "Місяць і чаша повні, монети сяють, купою сиплються, у кишенях додаються ".
  6. Заряджені під час ритуалу гроші – це талісман , який потрібно носити у гаманці і не можна витрачати.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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