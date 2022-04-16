Повня 16 квітня у Лазарєву суботу: що можна і не можна робити

Рожевий Місяць сприяє примиренню, роблячи людей більш розважливими та поступливими.

Повня 16 квітня: настає період Рожевого Місяця або Місяця Розпускання Бруньок / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 16 квітня, усвяткову Лазареву суботу і напередодні Вербної неділі пройде чергова весняна повня 2022 року. Чим цікавий цей період, як правильно поводитися, що можна, а що не потрібно робити, дізнайтеся в нашій статті.

Особливості повні 16 квітня

Увечері 16 квітня, о 21 годині 56 хвилин за київським часом відбудеться повня, яка має кілька назв: Рожевий Місяць , Місяць Росту, Місяць Проростаючої Трави, Яєчний Місяць, Рибний Місяць, Місяць Розпускання Бруньок, Місяць Посадки Рослин. Зрозуміло, що вони пов'язані з весною, пробудженням і перетворенням природи.

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Повня 16 квітня пройде під знаком зодіаку Терези , який сприяє настроюванню на спокій, розміреність та гармонію. У період впливу Терезів зменшується ймовірність конфліктів. Люди набагато легше йдуть на компроміси. Поліпшується порозуміння.

Однак пам'ятайте, що в період повні та кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення , а тому схильні до помилок.

Як поводитися під час повні 16 квітня

Під час повні у знаку Терезів сприятливо помиритися з тими людьми, з якими були у сварці – це зробити набагато простіше, ніж в інші дні.

– це зробити набагато простіше, ніж в інші дні. Період впливу Терезів – найбільш вдалий для перемир'я та встановлення миру .

. Також це сприятливий час для налагодження ділових, партнерських та особистих стосунків – ви порозумієтеся.

Що не можна робити під час повні 16 квітня

Місяць у Терезах сприяє певній нерішучості , схильності до сумнівів та коливань.

, схильності до сумнівів та коливань. У дні Терезів важко приймати відповідальні рішення та робити вибір .

. Якщо не можете відстояти свою позицію, думку, права чи майно – згодом можете пошкодувати про свою занадто велику делікатність.

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