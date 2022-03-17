Повня 18 березня напередодні весняного рівнодення: що не можна робити

Воронячий Місяць робить людей більш відповідальними, дисциплінованими і скрупульозними.

Повня 18 березня: Воронячий Місяць сприятливий для точної роботи / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

18 березня, незадовго до Дня весняного рівнодення, що випадає на 20 березня, настане перша весняна повня 2022 року. Чим унікальний цей період, як правильно поводитися, що можна, а що не потрібно робити, дізнайтеся в нашій статті.

Особливості повні 18 березня

Отже, вранці 18 березня, о 9 годин 18 хвилин за київським часом відбудеться повня, яка має відразу кілька назв: Воронячий Місяць, Штормовий Місяць, Місяць Вітрів, Місяць Насіння, Соковитий Місяць, а також Пісний Місяць. Остання назва виправдана тим, що в цей період саме проходить Великий піст – найтриваліший і найсуворіший у році.

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Повня 18 березня пройде під знаком зодіаку Діва , що сприяє практичному та раціональному настрою. Діва робить людей більш відповідальними та дисциплінованими. У цей час легше йде робота, яка потребує великої точності дій, уважності та зосередженості.

Пам'ятайте, що в період повні та кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення , а тому схильні до помилок.

Як поводитися під час повні 18 березня

Повня під знаком Діви підходить для роботи, де потрібна точність аж до педантичності, сім разів відміряти, перш ніж відрізати.

аж до педантичності, сім разів відміряти, перш ніж відрізати. Добре пройдуть фінансові, торгові, банківські операції , варіанти помилок у розрахунках зведено до мінімуму.

, варіанти помилок у розрахунках зведено до мінімуму. Знак Діви змушує більш уважно ставитись до дрібниць, які в інші дні здаються абсолютно неважливими.

ставитись до дрібниць, які в інші дні здаються абсолютно неважливими. У цей період сприятливо вчитися, пізнавати нове, підвищувати кваліфікацію – знання легко засвоюватимуться.

Що не можна робити під час повні 18 березня

У дні Діви існує ризик посваритися через дрібниці : люди чіпляються одне до одного, а за дрібницями часто втрачають головне.

: люди чіпляються одне до одного, а за дрібницями часто втрачають головне. Також великий ризик дістати оточуючих своїм занудством .

. Велика ймовірність помилок , про які згодом доведеться пошкодувати.

, про які згодом доведеться пошкодувати. Не можна займатися серйозними справами , приймати важливі рішення, робити глобальні кроки – складно передбачити наслідки.

, приймати важливі рішення, робити глобальні кроки – складно передбачити наслідки. Також не потрібно починати нові справи – вони не дадуть очікуваного результату.

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