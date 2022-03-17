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Повня 18 березня напередодні весняного рівнодення: що не можна робити

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17 березня, 11:35
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Воронячий Місяць робить людей більш відповідальними, дисциплінованими і скрупульозними.
Повня 18 березня: Воронячий Місяць сприятливий для точної роботи
Повня 18 березня: Воронячий Місяць сприятливий для точної роботи / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

18 березня, незадовго до Дня весняного рівнодення, що випадає на 20 березня, настане перша весняна повня 2022 року. Чим унікальний цей період, як правильно поводитися, що можна, а що не потрібно робити, дізнайтеся в нашій статті.

Особливості повні 18 березня

Отже, вранці 18 березня, о 9 годин 18 хвилин за київським часом відбудеться повня, яка має відразу кілька назв: Воронячий Місяць, Штормовий Місяць, Місяць Вітрів, Місяць Насіння, Соковитий Місяць, а також Пісний Місяць. Остання назва виправдана тим, що в цей період саме проходить Великий піст – найтриваліший і найсуворіший у році.

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Повня 18 березня пройде під знаком зодіаку Діва , що сприяє практичному та раціональному настрою. Діва робить людей більш відповідальними та дисциплінованими. У цей час легше йде робота, яка потребує великої точності дій, уважності та зосередженості.

Пам'ятайте, що в період повні та кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення , а тому схильні до помилок.

Як поводитися під час повні 18 березня

  • Повня під знаком Діви підходить для роботи, де потрібна точність аж до педантичності, сім разів відміряти, перш ніж відрізати.
  • Добре пройдуть фінансові, торгові, банківські операції , варіанти помилок у розрахунках зведено до мінімуму.
  • Знак Діви змушує більш уважно ставитись до дрібниць, які в інші дні здаються абсолютно неважливими.
  • У цей період сприятливо вчитися, пізнавати нове, підвищувати кваліфікацію – знання легко засвоюватимуться.

Що не можна робити під час повні 18 березня

  • У дні Діви існує ризик посваритися через дрібниці : люди чіпляються одне до одного, а за дрібницями часто втрачають головне.
  • Також великий ризик дістати оточуючих своїм занудством .
  • Велика ймовірність помилок , про які згодом доведеться пошкодувати.
  • Не можна займатися серйозними справами , приймати важливі рішення, робити глобальні кроки – складно передбачити наслідки.
  • Також не потрібно починати нові справи – вони не дадуть очікуваного результату.

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