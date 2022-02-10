Прогноз астролога на четвер, 10 лютого – стрес категорично протипоказаний

Астрологи попереджають про те, що наразі зросте ризик інфекційних захворювань: хвороба, що почалася, може бути небезпечною, але добре відреагує на лікування

Цього четверга почне зростати інтелектуальна активність. Людині на думку спадають глибокі думки. Але не всі вони принесуть користь. Так оцінюють четвер, 10 лютого, астрологи, які складають прогнози для "Сегодня".

Незважаючи на зростання інтелектуальної активності, рішення, які людина ухвалює сьогодні, можуть бути невірними. Особливо, якщо вони прийняті на ходу, поспіхом. Все слід ґрунтовно зважувати, оцінювати.

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"Місяць нині загострює інтелектуальну активність людини. Символ дня – розум. Але в розумі закладено подвійність та суперечливість. Розум – відмінний інструмент, який дозволить людині досягати своїх цілей. І водночас розум людини часто підводить. Обидва ці факти можуть однаково проявитися сьогодні. Тому день трохи непередбачуваний", – наголошують астрологи.

Також на їхню думку, день 10 лютого не дуже вдалий у медичному плані. Особливо це стосується жінок. До симптомів захворювань, що проявилися в цей день, потрібна найпильніша увага. Не соромтеся звернутися до лікаря. Можливо, почати правильний курс лікування потрібно якнайшвидше.

Що повідомляють стародавні астрологічні рукописи

У класичних трактатах з астрології про день із розташуванням світил, як 10 лютого, написано:

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великих справ не починати, можливий збиток;

треба займатися спортом, потрібні фізичні навантаження

не можна різати хліб сьогодні, його краще ламати; треба бути обережним із гострими і ріжучими предметами – ножі, голки, ножиці, від цього може бути небезпека;

треба молитися, просити про поблажливість;

не можна перевантажувати себе справами, не можна поспішати, погано спізнюватися.

Кого чекає удача і про що прикмети дня

Прикмети дня: ніж або вилка, що падає, попереджають, що ви можливо в небезпеці.

Кольори удачі в одязі: червоний, червоний, оранжевий.

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Камені-талісмани: опал, гематит, сердолік.

Значення сновидінь: побачене уві сні може здійснитися

Яким знакам пощастить: Близнята, Терези, Водолії.

Кому треба бути обережними: Раки, Стрільці, Риби.