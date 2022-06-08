Чи спаде спека? Синоптики дали прогноз погоди

Країні варто приготуватися до зміни температури

Українцям варто взяти на вулицю пляшку з водою та головний убір/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 8 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, порадує жителів країни. Сьогодні температура повітря буде високою — такою, яка притаманна літу. Цього дня жителі усіх областей можуть залишити парасольки вдома, оскільки вона не знадобиться. Однак варто не забути із собою головний убір, який врятує від сонця.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 8 червня?

Сьогодні в Україні стовпчики термометрів коливатимуться від 25 до 30 градусів тепла. По всій території країни очікується ясна погода без дощів. Вітер — південно-східний, 3-8 м/с.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 25 до 29 градусів тепла. На сході нашої країни прогнозують +26...+29 градусів.

У північних регіонах – 25-29 градусів тепла. На півдні очікується 25-30 градусів вище нуля.

У Києві прогнозують ясну погоду, без опадів, 26-28 градусів тепла, а у Сімферополі теж буде сухо та тепло – +26…+28 градусів.

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Варто зазначити, що у порівнянні зі вчорашнім днем, температура в Україні підвищиться.

Деяким людям у спеку дуже тяжко. Тому варто дотримуватися певних порад. Наприклад, вдома чи в офісі використовуйте зволожувачі повітря, підійде і звичайний пульверизатор. Спеку полегшать кімнатні рослини з великим листям, наприклад, фікуси. При обприскуванні водою вони довго залишаються вологими і остуджують повітря. Наклейте на вікна плівку з фольги, вона краще захищає кімнату від сонячних променів, ніж штори. Не відкривайте вікна опівдні. Якщо немає кондиціонера, використовуйте вентилятор. Поставте під потік повітря пляшки із замороженою водою і періодично міняйте їх. Замініть лампи розжарювання на світлодіодні — вони виділяють набагато менше тепла. Щодня проводьте вологе прибирання. Менше готуйте на плиті і в духовці.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

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Також ми давали прогноз магнітних бур на червень.