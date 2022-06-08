Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Чи спаде спека? Синоптики дали прогноз погоди

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 червня, 07:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Країні варто приготуватися до зміни температури
Українцям варто взяти на вулицю пляшку з водою та головний убір/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українцям варто взяти на вулицю пляшку з водою та головний убір/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 8 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, порадує жителів країни. Сьогодні температура повітря буде високою — такою, яка притаманна літу. Цього дня жителі усіх областей можуть залишити парасольки вдома, оскільки вона не знадобиться. Однак варто не забути із собою головний убір, який врятує від сонця.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 8 червня?

Сьогодні в Україні стовпчики термометрів коливатимуться від 25 до 30 градусів тепла. По всій території країни очікується ясна погода без дощів. Вітер — південно-східний, 3-8 м/с.

Реклама

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 25 до 29 градусів тепла. На сході нашої країни прогнозують +26...+29 градусів.

У північних регіонах – 25-29 градусів тепла. На півдні очікується 25-30 градусів вище нуля.

У Києві прогнозують ясну погоду, без опадів, 26-28 градусів тепла, а у Сімферополі теж буде сухо та тепло – +26…+28 градусів.

Реклама

Варто зазначити, що у порівнянні зі вчорашнім днем, температура в Україні підвищиться.

Деяким людям у спеку дуже тяжко. Тому варто дотримуватися певних порад. Наприклад, вдома чи в офісі використовуйте зволожувачі повітря, підійде і звичайний пульверизатор. Спеку полегшать кімнатні рослини з великим листям, наприклад, фікуси. При обприскуванні водою вони довго залишаються вологими і остуджують повітря. Наклейте на вікна плівку з фольги, вона краще захищає кімнату від сонячних променів, ніж штори. Не відкривайте вікна опівдні. Якщо немає кондиціонера, використовуйте вентилятор. Поставте під потік повітря пляшки із замороженою водою і періодично міняйте їх. Замініть лампи розжарювання на світлодіодні — вони виділяють набагато менше тепла. Щодня проводьте вологе прибирання. Менше готуйте на плиті і в духовці.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Реклама

Також ми давали прогноз магнітних бур на червень.

Володимир Козир
Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони вміють зберігати секрети
Віддані знаки зодіаку
Козоріг
Козоріг
Водолій
Водолій
Діва
Діва
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
6 – 12 червня
Вплив на життя
Лайфхак тижня
Як зварити розсипчастий рис
Дізнатися
Місячний календар на червень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Вихідні та свята у червні
Коли відпочиваємо?
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Іменини у червні
Як привітати?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти