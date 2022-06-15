Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Євродесант їде до Києва Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три найбільш фотогенічні знаки зодіаку: гороскоп для всіх

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 20:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дізнайтеся, хто чудово виглядає на знімках, згідно з гороскопом.
Найбільш фотогенічні знаки зодіаку
Найбільш фотогенічні знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Не секрет, що місцезнаходження зірок на небі може впливати не лише на характер людини, а й на її зовнішність. Раніше ми вже розповідали про найкрасивіші знаки зодіаку, від яких важко відвести погляд.

Але цікава річ: у житті людина може бути прекрасною, а на фотографії зовсім не виходить. І навпаки – нічим не примітна особистість на фото виглядає просто надзвичайно .

Реклама

Бажаєте дізнатися, хто з представників зодіакальної спільноти найбільш фотогенічний та ефектний на знімках ? Читайте думку астрологів у нашому гороскопі.

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Це той рідкісний знак, що виглядає ефектно, і ним можна милуватися завжди – хоч у житті, хоч на фотографії . Причому, в який час доби і з якого ракурсу не фотографували би Близнят, вони просто ідеально виходять на знімках. Вони це самі знають та вміють користуватися, зачаровуючи шанувальників.

Реклама

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Лев так любить бути центром уваги і настільки звик до загального захоплення, що просто купається у ньому. А тому завжди готовий до фотосесії. Його неможливо застати зненацька, наприклад, із дурним виразом обличчя, безглуздою позою або повним ротом. Цей знак сповнений гідності та грації. Тож невдалих фоток у нього просто немає.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Реклама

Найбільш пристрасний, хвилюючий, манливий, містичний та привабливий знак – це Скорпіон. А заразом і найбільш фотогенічний. Така людина матиме спокусливий вигляд на фото, що б вона не робила – стоячи на п'єдесталі, купаючись у морі на яхті, прибираючи будинок із ганчіркою в руці або апетитно поїдаючи тістечко з кремом.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
З ними небезпечно мати справу
Мстиві знаки зодіаку
Близнюки
Близнюки
Скорпіон
Скорпіон
Стрілець
Стрілець
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
13 – 19 червня
Вплив на життя
Вихідні та свята у липні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як правильно помити курку
Дізнатися
Місячний календар на червень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Іменини у червні
Як привітати?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти