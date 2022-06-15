Три найбільш фотогенічні знаки зодіаку: гороскоп для всіх

Дізнайтеся, хто чудово виглядає на знімках, згідно з гороскопом.

Найбільш фотогенічні знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Не секрет, що місцезнаходження зірок на небі може впливати не лише на характер людини, а й на її зовнішність. Раніше ми вже розповідали про найкрасивіші знаки зодіаку, від яких важко відвести погляд.

Але цікава річ: у житті людина може бути прекрасною, а на фотографії зовсім не виходить. І навпаки – нічим не примітна особистість на фото виглядає просто надзвичайно .

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Бажаєте дізнатися, хто з представників зодіакальної спільноти найбільш фотогенічний та ефектний на знімках ? Читайте думку астрологів у нашому гороскопі.

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Це той рідкісний знак, що виглядає ефектно, і ним можна милуватися завжди – хоч у житті, хоч на фотографії . Причому, в який час доби і з якого ракурсу не фотографували би Близнят, вони просто ідеально виходять на знімках. Вони це самі знають та вміють користуватися, зачаровуючи шанувальників.

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Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Лев так любить бути центром уваги і настільки звик до загального захоплення, що просто купається у ньому. А тому завжди готовий до фотосесії. Його неможливо застати зненацька, наприклад, із дурним виразом обличчя, безглуздою позою або повним ротом. Цей знак сповнений гідності та грації. Тож невдалих фоток у нього просто немає.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

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Найбільш пристрасний, хвилюючий, манливий, містичний та привабливий знак – це Скорпіон. А заразом і найбільш фотогенічний. Така людина матиме спокусливий вигляд на фото, що б вона не робила – стоячи на п'єдесталі, купаючись у морі на яхті, прибираючи будинок із ганчіркою в руці або апетитно поїдаючи тістечко з кремом.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.