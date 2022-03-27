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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три найкрасивіші знаки зодіаку: від кого очей не відвести

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27 березня, 19:06
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Дізнайтеся, кого за гороскопом вважають найпрекраснішим, найпривабливішим і найкрасивішим знаком зодіаку.
Найкрасивіші знаки зодіаку
Найкрасивіші знаки зодіаку / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Ні для кого не секрет, що розташування зірок на небі впливає не тільки на характер людини, а й на її зовнішні дані . Зрозуміло, поняття "подобається – не подобається" може бути дуже суб'єктивним, але все ж таки існують і загальні критерії, за якими все дружно вирішують – ось це красень!

А тому багато людей задаються питанням, які знаки зодіаку вважаються найкрасивішими , найпривабливішими та найчарівнішими. На кого можна дивитись, не відводячи очей? Ким хочеться без кінця милуватися? Читайте думку астрологів у нашому гороскопі.

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Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Одним із найбільш привабливих зовні знаків зодіаку часто називають Стрільця – і не дарма. Зазвичай люди, народжені під цим сузір'ям, від природи зовні гармонійно складені, мають правильні риси, яскраву зовнішність та інші дані, а також невпинно стежать за своїм виглядом, що дозволяє без проблем претендувати на це звання. Перфекціоністи з натури, Стрільці чудово знають свої сильні сторони і вміють їх правильно піднести та майстерно використовувати.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Заслужено звання красеня отримали представники знаку Терези. Мода, стиль, одяг – все це не важливо, другорядно і відходить на далекий план перед природною привабливістю, витонченістю, непідробною силою харизми та чарівності цих людей. На них все виглядає ефектно, їхні слова – переконливі, а самі Терези стають центром уваги завдяки наповненості та багатству своєї натури, любові і життєрадісності. Так, представники цього знаку зодіаку вміють зачаровувати і максимально використовувати свої ефектні зовнішні дані.

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Близнята вас не вразили? Це тому що ви з ними не поспілкувалися. Майте на увазі, як тільки вони звернуть на вас свій погляд і відкриють рот для першого слова – ви опинитеся в їхньому полоні і вже навряд чи звільнитеся від цих прекрасних чар. Це не награність! Близнятам властива дивовижна гармонійність із навколишнім світом , потужна та світла енергетика, легкість, з якою вони йдуть по життю, спілкуються з людьми та притягують до себе. Вони мають особливий шарм і магнетизм і по праву вважаються найкрасивішими в зодіакальному колі.

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Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку наймужніші.

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