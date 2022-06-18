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Три наймеркантильніші знаки зодіаку: гороскоп для всіх

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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18 червня, 20:00
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Дізнайтеся, які знаки здатні зробити все заради власної вигоди, згідно з гороскопом.
Наймеркантильніші знаки зодіаку
Наймеркантильніші знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали про знаки зодіаку, у яких все виходить. Ці люди вважаються найумілішими , талановитими, всемогутніми. І за що б не взялася така людина, у неї все виходить краще і якісніше за інших.

Але є й інші цікаві якості, якими людей наділяють сузір'я , під якими вони народжуються. Які знаки можна назвати справжніми скупердями, що кроку не ступлять без власної вигоди? Дізнайтесь із гороскопу.

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Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Діви за своєю природою прагнуть порядку в усьому , зокрема й у власному гаманці. Вони точно знають, чого хочуть від життя, даремно не кидають гроші на вітер і вміють досягати поставлених амбітних цілей. При укладанні угоди і навіть під час вибору партнера не останнє місце посідає власний зиск.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

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Себелюбні Скорпіони наділені вродженою інтуїцією та потягом до фінансової незалежності. Їм зневажає сама думка з'явитися у суспільстві без грошей або на мілині. А тому вони готові йти по головах заради набуття фінансового благополуччя , щоб демонстративно шикувати і ні в чому собі не відмовляти.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Практичні та розважливі Козороги часто бувають неймовірно скупими. Вони здатні перенести багато складнощів, у тому числі готові економити навіть на дрібницях . Ці кар'єристи до мозку кісток прагнуть довести оточуючим свою успішність. Тому готові багато заробляти і витрачати так, щоб не залишитися на мілині.

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Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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