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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три наймстивіші знаки зодіаку: гороскоп для всіх

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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13 червня, 20:00
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Дізнайтеся, хто довго пам'ятає образу і прагне помсти, згідно з гороскопом.
Наймстивіші знаки зодіаку
Наймстивіші знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про найневдоволеніші знаки зодіаку, яким дуже складно догодити, згідно з гороскопом . Також ви можете прочитати про людей, у яких надзвичайно розвинене передчуття, і вони можуть передбачити різні життєві обставини.

А з ким із людей небезпечно мати справу? Астрологи назвали три наймстивіших знака зодіаку , які довго пам'ятають заподіяні їм образи і не втрачають нагоди відплатити за це.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Образити Близнят доволі складно, адже їхній лояльності та розумінню немає меж. Цей добродушний і привабливий знак любить спілкуватися та легко заводить друзів. Але якщо вже це сталося, то бережіться! Реалізуючи своє прагнення до відплати, Близнята здатні скористатися будь-яким способом та зможуть зробити життя кривдника нестерпним .

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

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Витончений Скорпіон, відчувши від когось удар у спину, буде довго тримати в собі образу , чекати зручного випадку та виношувати план помсти. Відплата цього знака зодіаку буде неминучою та точною. Скорпіон знайде слабке місце кривдника і вдарить саме туди. А після вендетти раз і назавжди просто викреслить кривдника зі свого життя.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Риби через свою емоційну імпульсивність вкрай уразливі. Звідси бажання помсти у них виникає дуже часто. А тому оточуючі мають великий ризик стати їхніми ворогами мало не на порожньому місці, навіть не підозрюючи про це. Ображені Риби будуть накопичувати в собі це почуття, жаліти себе, скаржитися іншим , і в результаті виплеснуть свою помсту люто та їдко.

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Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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