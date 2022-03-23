Три наймудріших знаки зодіаку: у кого просити поради у скрутну хвилину

Дізнайтеся, хто зберігає чистий розум у найскладніших життєвих обставинах

Наймудріші знаки зодіаку / Фото: Depositphotos

В умовах воєнних дій дуже складно тримати себе в руках, бути мужнім та розміреним. Незважаючи на складний емоційний фон, нам усім необхідно приймати оптимальні рішення, адже від них залежить наше майбутнє. Кому зберігати спокій і чистий розум буде легше - наймудріші знаки зодіаку – далі у матеріалі.

Водолій

Водолії схильні до аналізу та накопичення досвіду. Здебільшого вони не наступатимуть на одні й ті самі граблі, тому що реалістично дивляться на те, що відбувається, і поважають, насамперед, самих себе. Водолії продумують життя на два кроки вперед, саме у них найкраще просити поради у складній ситуації.

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Близнюки

Представники даного знака зодіаку завжди дивитимуться на ту саму ситуацію з різних сторін, намагаючись ретельно зважити всі за і проти. Довго обмірковують свої рішення, хоча за своєю натурою схильні до зайвої емоційності. Можливо тому Близнюки – одні з тих, хто найскладніше переносить війну.

Телець

Практичність – друге ім'я Тельців. До будь-якого питання вони підходитимуть усвідомлено та відповідально, досить критично відгукуючись про тих, хто приймає рішення на емоціях. Саме раціональність, а часом навіть педантичність допомагають Тельцям залишатися на висоті за будь-яких обставин.

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