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Три наймужніші знаки зодіаку: хто вони

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21 березня, 22:44
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Дізнайтеся, кого за гороскопом називають наймужнішим, найсміливішим, найнадійнішим і найпривабливішим для жінок.
Наймужніші знаки зодіаку
Наймужніші знаки зодіаку / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

У бою – героїчний, у сім'ї – надійний, у стосунках – чарівний, у спілкуванні – харизматичний. Хто із знаків зодіаку має властивості, які характеризують його як найбільш мужнього та привабливого для жінок? З ким із них можна почуватися як за кам'яною стіною? Читайте думку астрологів у нашому гороскопі.

Лев

Представники цього знаку можуть похвалитися не лише своєю природною сміливістю, але ще й природженою мужністю . Царський Лев вальяжний, самолюбний і, безумовно, владний. Під його вплив ыз радістю може потрапити будь-яка жінка і буде зачарована енергією сили та впевненості в собі, що виходить від нього. При цьому Лев нещадний до супротивника, і не потребує того, щоб доводити всім, хто лідер у колективі та господар у домі.

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Скорпіон

Представники знаку Скорпіон не з чуток відрізняються сильним і вольовим характером, присутністю духу у небезпечних ситуаціях, впевненістю у собі, рішучістю та нещадністю до опонентів і суперників. При цьому вони випромінюють непереборний шарм, що межує з епатажем, який так чарує жінок. Рідко кому вдається встояти перед ризикованістю та пристрастю Скорпіона – він просто бездоганний.

Стрілець

І знову Стрілець виправдовує звання "най-най". Після неперевершеного солдата та воїна настала черга вершини у рейтингу мужності . Незалежний, відважний і ризиковий характер цього знака зодіаку підкуповує чоловіків, які прагнуть завоювати дружбу Стрільця, і підкорює жінок, безумовно закоханих у такого красеня. І за всієї своєї грізності Стрільці є життєрадісними оптимістами.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку найважче переносить війну.

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