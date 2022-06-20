Три найначитаніші знаки зодіаку: гороскоп для всіх

Дізнайтеся, хто найбільше любить читати та дізнаватися нове, згідно з гороскопом.

Найбільш начитані знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про найневдоволеніші знаки зодіаку, яким, згідно з гороскопом , просто неможливо нічим догодити. А ще ви можете дізнатись, у яких людей надзвичайно розвинене передчуття, і вони можуть передбачити різні життєві обставини.

Але не варто розраховувати лише на свою інтуїцію. Багато знаків зодіаку черпають знання зовсім не від внутрішнього голосу, а з реальних джерел інформації , якими є книги.

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Астрологи назвали три найбільш начитані знаки зодіаку , які найбільше люблять дізнаватися про нове.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Леви – дуже розвинені та ерудовані представники зодіакального кола. Також вони великі шанувальники мотивуючої літератури. При цьому Лев має відмінну спроможність читати паралельно кілька книг і не плутатися у сюжетах, зведеннях, стилях та напрямках. Література може бути як з однієї області, так і різна за спрямованістю.

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Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Терплячі та кмітливі Козороги невпинно підвищують свій рівень . Головне джерело їхніх знань – це література. Козороги звикли працювати, але не тільки фізично, а із застосуванням кмітливості та інтелекту, який саме і дається через прочитання великої кількості книг на різну тематику.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Водоліїв, наділених неабияким розумом та інтелектом, часто називають рекордсменами за кількістю книг у домашній бібліотеці. І це справедливо, тому що більша частина ними вже прочитана та проштудована. Ці люди здатні читати запоєм, де і коли завгодно : на роботі, під час відпочинку, в дорозі, за обіднім столом та просто на ходу.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.