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Три найменш влюбливих знаки зодіаку: хто вони

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18 квітня, 21:50
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Дізнайтеся, від кого за гороскопом практично неможливо почути освідчення у коханні.
Найменш влюбливі знаки зодіаку
Найменш влюбливі знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали, які знаки можна назвати по-справжньому найзакоханішими, а також хто вважається найсексуальнішим. Але існує й інша характеристика, яка залежить від гороскопу .

Пропонуємо вам познайомитись із представниками гороскопу, які рідко закохуються . Навряд чи ви почуєте від них слова любові, а навіть якщо так, то є сумніви, що вони будуть щирими. Отже, астрологи назвали знаки, які найменше закохуються .

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

За своєю природою Близнята – знак багатогранний . Він легко жонглює спілкуванням, знайомствами, а також стосунками. Мало хто знає, що насправді відбувається в голові Близнят, бо вони можуть змінити свою точку зору, при цьому свято в неї вірячи. Близнятам важливо, щоб любов, яка з ними станеться, ніколи не застаріла і не ставала нудною.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Було б несправедливо стверджувати, що цей знак взагалі нікого не любить. Діви можуть цілком щиро закохатися, але лише один раз у житті , Та й то, не з першого погляду, а в партнера, якого знають давним-давно і встигли переконатися у своєму правильному виборі. В іншому ж стосунки для Дів не представляють нічого серйозного, і вони легко обходяться без найвищих почуттів.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальновідомо, що у романтичних справах Скорпіон – найбрутальніший і найсексуальніший представник зодіакальної спільноти. Але за всією цією яскравою обгорткою часто ховається людина, якій дуже складно закохатися по-справжньому . Їй потрібен час, щоб розслабитися і почуватися готовим до серйозних почуттів та говорити від щирого серця про кохання.

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Раніше ми розповідали, хто три наймужніші знаки зодіаку.

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