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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три самі найодинокіші знаки зодіаку: хто вони

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16 квітня, 20:33
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Дізнайтеся, які знаки з гороскопу вважаються схильними до самотності.
Найодинокіші знаки зодіаку
Найодинокіші знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми вже розповідали, які знаки вважаються найкрасивішими людьми, а також хто найбільш гордий і зарозумілий у зодіакальному колі. Але є й інші цікаві особливості , які багато в чому залежить від сузір'я людини.

Астрологи назвали найбільш самотніх представників зодіакального кола . Зірки розповідають, які знаки зодіаку абсолютно нормально і самодостатньо почуваються на самоті, поза великим скупченням людей.

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Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Овнів вирізняє доволі різкий характер , звичка нічого не приховувати та висловлювати все в обличчя. Від цього багато людей уникають Овнів, а тому з'являються складнощі у спілкуванні. Щоб не залишатися віч-на-віч із собою, цьому знаку важливо весь час стежити за словами і тримати себе в руках. Адже насправді за всієї своєї самодостатності Овни потребують соціуму і часом навіть заводить знайомства із тими, хто їм зовсім не підходить, але згодом відбуваються конфлікти.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Діви настільки віддані власним правилам та порядкам , що іншим знакам із ними не так просто вживатися. Так що багато хто просто втікає, і Діва в результаті залишається одна. Але це зовсім не означає, що цей знак страждає від самотності. І зовсім не має наміру проти своєї волі вступати в комунікації з чужими для себе людьми. Діва легко переживе, якщо не зустріне у житті справжнього друга чи справжнього кохання.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолії абсолютно без проблем обходяться без друзів і навіть без звичного спілкування. Це самодостатній знак, який набагато більше занурений у свої справи , ідеї, проекти, ніж у залежність від соціуму. Навпаки, спілкування відволікає його від улюблених занять. І Водолій буде навіть радий самотності. Він здатний розділити дружбу лише з однодумцем, який повністю підтримає інтереси та устремління Водолія.

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Раніше ми розповідали, хто три найсексуальніші знаки зодіаку.

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