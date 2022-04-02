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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три найсексуальніші знаки зодіаку: хто вони

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2 квітня, 20:46
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Дізнайтеся, хто за гороскопом вважається найпристраснішим, найпривабливішим і найбажанішим.
Найсексуальніші знаки зодіаку
Найсексуальніші знаки зодіаку / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Ми вже розповідали, які знаки входять до числа найкрасивіших людей, від яких просто неможливо відірвати погляд . На цьому примхи і непередбачуваності гороскопу не закінчуються. Настала черга дізнатися, кого зірки нагородили привабливістю та сексуальним магнетизмом, перед яким важко встояти. Читайте думку астрологів у нашому гороскопі.

Астрологи назвали найсексуальніших представників зодіакального кола . Привабливість людини залежить від багатьох деталей – зовнішності, харизми, почуття гумору. У кожного свої переваги, якими знаки зодіаку вміють майстерно користуватися та зводити з розуму оточуючих.

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Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Прекрасне та тонке почуття гумору, а також природна чарівність роблять Раків надзвичайно привабливими та сексуальними. Крім того, представники цього знака точно знаються на романтиці і любові, тому вважаються хорошими коханцями. Бажання радувати свого партнера робить Рака ще більш сексуальним та бажаним.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Лев вважається дуже сексуальним знаком зодіаку, який має неймовірну харизму . Представники цього знака зодіаку оптимістичні, знають, як веселитися, заводити нові знайомства і користуються цим сповна. Їх люблять, обожнюють і бажають ще й за те, що вони дуже дбайливі – багато хто саме це вважає у них сексуальним.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

Скорпіона можна назвати найбільш брутальним, пристрасним та сексуальним знаком зодіаку через його здатність, як магнітом, притягувати себе інших людей. Цей знак часто використовує свій талант, щоб отримати бажане. Велика кількість уваги дає йому впевненість у собі та своїй сексуальності.

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Раніше ми розповідали, хто три наймужніші знаки зодіаку.

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