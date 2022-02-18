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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня – 21-27 лютого

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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18 лютого, 08:30
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Якщо хтось отримає нагороду за нелегку працю, то іншим вона прийде завдяки успіху – прогноз астролога
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Початок майбутнього тижня 21-27 лютого може стати непростим у фінансовому сенсі для багатьох знаків зодіаку і супроводжуватись різними кризовими явищами у тих сферах життя, які пов'язані з матеріальним достатком.

Астрологи попереджають, що протягом усього робочого тижня не слід смітити грошима , а особливо не варто витрачатися на предмети розкоші, екзотичну їжу та розваги. Стежте за стабільністю свого бюджету, розвивайте інвестиції в майбутнє – тоді ви зможете пожинати гідні плоди.

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Також цей час не дуже слушний для монотонної та одноманітної роботи – таку не всі витримають, і вона не принесе бажаного доходу. Простіше змінити рід діяльності та пошукати більш підходящі варіанти заробітку , а саму роботу – комфортнішу та цікавішу.

Бізнес-гороскоп на наступний тиждень не є однаковим для всіх. Деяким знакам зодіаку у період 21-27 лютого пощастить набагато більше , чим іншим.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цьому знаку важливо звернути більшу увагу на сферу своєї діяльності, а також активність у ній. Недостатньо проявити себе як виконавчого співробітника. Ви маєте продемонструвати, що ви фахівець, наділений неабиякими талантами. У цьому випадку ви будете на висоті, і з'являться всі шанси отримати підвищення – чи то в грошах, чи на посаді.

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Досягши такого успіху, не розслабляйтеся та не зупиняйтесь. Адже важливо ще й утриматись на новій висоті. Тож вільного часу спочатку у вас стане менше, зате він добре оплачуватиметься. Відпочиватимете ви у відведені вихідні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У представників знаку Терезів фінансова сторона обіцяє піти вгору. І все завдяки успішному розвитку бізнесу та відкриттю для себе нової сфери. Можливо, ви раніше зробили якісь вкладення, і ці інвестиції нарешті вдало вистрілять найближчим часом. Тож ви можете розраховувати на нові джерела доходу, крім старих та стабільних.

А ось витрати у вас очікуються мізерні, порівняно з попереднім періодом, що дозволить накопичити певну суму про запас. Заощаджені кошти також має сенс вкласти у справу.

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

У Скорпіона наприкінці лютого очікується везіння в економічних питаннях. Це може стосуватись як великого виграшу, так і можливості заробити за рахунок нестійкості курсу валют. Поспостерігайте за ним і прислухайтеся до інтуїції – чи то своєї, чи то членів сім'ї, у яких раніше вже проявлялося вдале передбачення.

Але, отримавши додаткові гроші, не поспішайте ними відразу ж розкидатися. Інакше про вас можна буде сказати: як прийшли, так і підуть. Везіння – річ мінлива, до неї слід ставитись із належною повагою.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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