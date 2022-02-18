Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня – 21-27 лютого

Якщо хтось отримає нагороду за нелегку працю, то іншим вона прийде завдяки успіху – прогноз астролога

Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Початок майбутнього тижня 21-27 лютого може стати непростим у фінансовому сенсі для багатьох знаків зодіаку і супроводжуватись різними кризовими явищами у тих сферах життя, які пов'язані з матеріальним достатком.

Астрологи попереджають, що протягом усього робочого тижня не слід смітити грошима , а особливо не варто витрачатися на предмети розкоші, екзотичну їжу та розваги. Стежте за стабільністю свого бюджету, розвивайте інвестиції в майбутнє – тоді ви зможете пожинати гідні плоди.

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Також цей час не дуже слушний для монотонної та одноманітної роботи – таку не всі витримають, і вона не принесе бажаного доходу. Простіше змінити рід діяльності та пошукати більш підходящі варіанти заробітку , а саму роботу – комфортнішу та цікавішу.

Бізнес-гороскоп на наступний тиждень не є однаковим для всіх. Деяким знакам зодіаку у період 21-27 лютого пощастить набагато більше , чим іншим.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цьому знаку важливо звернути більшу увагу на сферу своєї діяльності, а також активність у ній. Недостатньо проявити себе як виконавчого співробітника. Ви маєте продемонструвати, що ви фахівець, наділений неабиякими талантами. У цьому випадку ви будете на висоті, і з'являться всі шанси отримати підвищення – чи то в грошах, чи на посаді.

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Досягши такого успіху, не розслабляйтеся та не зупиняйтесь. Адже важливо ще й утриматись на новій висоті. Тож вільного часу спочатку у вас стане менше, зате він добре оплачуватиметься. Відпочиватимете ви у відведені вихідні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У представників знаку Терезів фінансова сторона обіцяє піти вгору. І все завдяки успішному розвитку бізнесу та відкриттю для себе нової сфери. Можливо, ви раніше зробили якісь вкладення, і ці інвестиції нарешті вдало вистрілять найближчим часом. Тож ви можете розраховувати на нові джерела доходу, крім старих та стабільних.

А ось витрати у вас очікуються мізерні, порівняно з попереднім періодом, що дозволить накопичити певну суму про запас. Заощаджені кошти також має сенс вкласти у справу.

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

У Скорпіона наприкінці лютого очікується везіння в економічних питаннях. Це може стосуватись як великого виграшу, так і можливості заробити за рахунок нестійкості курсу валют. Поспостерігайте за ним і прислухайтеся до інтуїції – чи то своєї, чи то членів сім'ї, у яких раніше вже проявлялося вдале передбачення.

Але, отримавши додаткові гроші, не поспішайте ними відразу ж розкидатися. Інакше про вас можна буде сказати: як прийшли, так і підуть. Везіння – річ мінлива, до неї слід ставитись із належною повагою.

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