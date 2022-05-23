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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, які можуть прогнозувати майбутнє: гороскоп для всіх

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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23 травня, 20:00
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Дізнайтеся, хто за гороскопом має дар ясновидіння і здатний передбачати події
Гороскоп передбачення по знаках зодіаку
Гороскоп передбачення по знаках зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали про знаки зодіаку, з якими нічого не страшно, і які можуть заспокоїти будь-якого панікера. А ще є люди, які мають дар ясновидіння , здатні передбачити небезпеку або приємні події і навіть впливати на майбутнє.

Пропонуємо вам дізнатися, хто з представників зодіакального кола , на думку астрологів, вважається справжнім відуном та провісником.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Близнята цілком виправдано увійшли до списку найкращих провісників. Часом вони й самі не помічають, що діють не за логікою, а виходячи з інтуїції, яка їх ніколи не підводить. У Близнят надзвичайно розвинена уява , що дозволяє їм бачити ситуацію з усіх боків, а також відчувати людей, з якими можна зав'язати довірчі стосунки.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

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Скорпіони відносяться до касти особливих відунів, бо мають потужний дар ясновидіння . Їхнє шосте почуття рідко дає збій, що дозволяє Скорпіонам безпомилково передбачати майбутнє. Крім того, вони чудово читають підказки долі – це теж рідкісний дар. Саме серед Скорпіонів найбільше екстрасенсів, здатних передчувати події навіть у долі чужих людей.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолія недарма вважають містичним знаком зодіаку. Ці люди безперечно мають контакт із Всесвітом і можуть пояснити все, що відбувається навколо них. Таких людей називають "не з цього світу". Ось тільки Водолії частіше мовчать, ніж говорять на цю тему. Вони не даватимуть оточуючим настанови чи поради, а лише з боку спостерігатимуть за тим, що відбувається.

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Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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