Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, які не бояться ризикувати

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 21:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дізнайтеся, хто за гороскопом любить адреналін як повітря і просто не уявляє свого життя без ризику
Найризикованіші знаки зодіаку
Найризикованіші знаки зодіаку / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Самі знаєте, що буває з тим, хто не ризикує . І справа тут не лише в шампанському, а й у самій нагоді отримати гідну нагороду за свою відвагу та сміливість.

Необачний вчинок може врятувати, а може й занапастити людей, на те він і ризик. Особливо гостро це відчувається під час війни. Одні знаки – обережні та без потреби на рожен не полізуть. Інші ж здатні на справжній подвиг.

Реклама

Вважається, що на характер людей багато в чому впливають сузір'я, під якими вони народилися. Пропонуємо вам дізнатися, хто з представників знаків зодіаку , на думку астрологів, більше за інших готовий іти на ризик.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Мабуть, це найризикованіший знак зодіаку. Він навіть любить ризик і зовсім його не боїться. Овен спочатку робить, а потім думає . Тому страх йому не знайомий ні в чому і ніколи. Попереджати про небезпеку його марно – залишається лише сподіватися на інстинкт самозбереження та Божу допомогу. І буває, героїчне значення його відважних вчинків до всіх доходить не відразу. За своєю натурою Овен – дуже впертий знак. Він іде до поставленої собі мети, не опускаючи рук. І часто досягає бажаного.

Реклама

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей знак посідає гідне місце серед любителів ризикувати. Адреналін часто допомагає йому жити . Лев – за своїм характером дуже сильна особистість, природжений лідер, здатний повести за собою, який не боїться кардинальних змін у стилі життя, справах та відпочинку. Крім того, Лев незалежний та волелюбний. Якщо він відчує, що в житті потрібно щось міняти, він здатний все кинути і почати спочатку заради того, щоб самому собі полоскотати нерви. А тому Леви часто ухвалюють доленосні рішення.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Представники цього знака зазвичай не бояться робити те, що інші можуть назвати надто ризикованим та зухвалим. Водолія як магнітом притягує все нове, незвідане та не випробуване – а це завжди ризик. Вони здатні лізти на рожон, за що, буває, набивають собі шишки, але це все одно їх не зупиняє. Цікавість зазвичай бере гору, і Водолії знову наступають на улюблені граблі. При цьому вони особливо навіть не переживають, тому їхні нервові клітини залишаються у безпеці.

Раніше ми розповідали, хто найкрасивіші знаки зодіаку: від кого не відвести очей.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Яке сьогодні свято
Дізнатися
Чи плануєте висаджувати город?
Підготовка до сезону
Море по коліно
Ризиковані знаки зодіаку
Діва
Діва
Водолій
Водолій
Стрілець
Стрілець
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
28 березня — 3 квітня
Вплив на життя
Святкуватимете Великдень цього року?
Коли свято?
Сприятливі дні у квітні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Магнітні бурі в квітні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Вихідні та свята у квітні
Коли відпочиваємо?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти