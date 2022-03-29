Три знаки зодіаку, які не бояться ризикувати

Дізнайтеся, хто за гороскопом любить адреналін як повітря і просто не уявляє свого життя без ризику

Найризикованіші знаки зодіаку / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Самі знаєте, що буває з тим, хто не ризикує . І справа тут не лише в шампанському, а й у самій нагоді отримати гідну нагороду за свою відвагу та сміливість.

Необачний вчинок може врятувати, а може й занапастити людей, на те він і ризик. Особливо гостро це відчувається під час війни. Одні знаки – обережні та без потреби на рожен не полізуть. Інші ж здатні на справжній подвиг.

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Вважається, що на характер людей багато в чому впливають сузір'я, під якими вони народилися. Пропонуємо вам дізнатися, хто з представників знаків зодіаку , на думку астрологів, більше за інших готовий іти на ризик.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Мабуть, це найризикованіший знак зодіаку. Він навіть любить ризик і зовсім його не боїться. Овен спочатку робить, а потім думає . Тому страх йому не знайомий ні в чому і ніколи. Попереджати про небезпеку його марно – залишається лише сподіватися на інстинкт самозбереження та Божу допомогу. І буває, героїчне значення його відважних вчинків до всіх доходить не відразу. За своєю натурою Овен – дуже впертий знак. Він іде до поставленої собі мети, не опускаючи рук. І часто досягає бажаного.

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Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей знак посідає гідне місце серед любителів ризикувати. Адреналін часто допомагає йому жити . Лев – за своїм характером дуже сильна особистість, природжений лідер, здатний повести за собою, який не боїться кардинальних змін у стилі життя, справах та відпочинку. Крім того, Лев незалежний та волелюбний. Якщо він відчує, що в житті потрібно щось міняти, він здатний все кинути і почати спочатку заради того, щоб самому собі полоскотати нерви. А тому Леви часто ухвалюють доленосні рішення.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Представники цього знака зазвичай не бояться робити те, що інші можуть назвати надто ризикованим та зухвалим. Водолія як магнітом притягує все нове, незвідане та не випробуване – а це завжди ризик. Вони здатні лізти на рожон, за що, буває, набивають собі шишки, але це все одно їх не зупиняє. Цікавість зазвичай бере гору, і Водолії знову наступають на улюблені граблі. При цьому вони особливо навіть не переживають, тому їхні нервові клітини залишаються у безпеці.

Раніше ми розповідали, хто найкрасивіші знаки зодіаку: від кого не відвести очей.