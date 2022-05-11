Три знаки зодіаку, які ніколи не брешуть: гороскоп для всіх

Дізнайтеся, хто за гороскопом вважається найчеснішим і найправдолюбнішим знаком зодіаку

Найправдивіші знаки зодіаку / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про людей, у яких, згідно з гороскопом, надзвичайно розвинене передчуття і вони здатні передбачати різні життєві обставини, щоб не ризикувати собою та іншими.

Але є багато інших характеристик, які даються людині разом з народженням залежно від знака зодіаку. Наприклад, дізнайтеся, хто з представників зодіакального кола ніколи не бреше?

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Астрологи назвали три найчесніші знаки зодіаку , які не звикли дурити інших.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Один з найчесніших знаків – це Овен. Він усе завжди говорить в обличчя, нікого не боячись і нічого не приховуючи. Овен просто не вміє брехати і ніколи не прагне вигадувати історії, прикрашати ситуації, пудрити комусь мізки або щадити чиїсь нерви. Вони не люблять робити людей дурнішими за себе, але від такої відкритості самі часто страждають, тому що їх легко образити.

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Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей знак зодіаку заслужено вважається правдивим, тому що будь-яке спотворення чи недостовірність переданої інформації сприймається Дівою вкрай болісно та з роздратуванням. Навіть якщо обман має на увазі вигоду. Краще гірка правда, ніж солодка брехня – такий її девіз, і за це Дівам довіряють оточуючі, їх цінують та поважають.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Не те щоб цей знак не бреше – він просто недомовляє, тобто не все каже . Якщо Водолій вважає, що правда може зашкодити репутації чи кар'єрі, він її просто не розкриє. Погодьтеся, такий своєрідний підхід до ситуації не дозволяє викрити Водолія на брехні, оскільки він її не промовляє. Але чесним назвати його теж складно.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.