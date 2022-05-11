Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Боруссія М – Україна: онлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, які ніколи не брешуть: гороскоп для всіх

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 травня, 20:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дізнайтеся, хто за гороскопом вважається найчеснішим і найправдолюбнішим знаком зодіаку
Найправдивіші знаки зодіаку
Найправдивіші знаки зодіаку / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про людей, у яких, згідно з гороскопом, надзвичайно розвинене передчуття і вони здатні передбачати різні життєві обставини, щоб не ризикувати собою та іншими.

Але є багато інших характеристик, які даються людині разом з народженням залежно від знака зодіаку. Наприклад, дізнайтеся, хто з представників зодіакального кола ніколи не бреше?

Реклама

Астрологи назвали три найчесніші знаки зодіаку , які не звикли дурити інших.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Один з найчесніших знаків – це Овен. Він усе завжди говорить в обличчя, нікого не боячись і нічого не приховуючи. Овен просто не вміє брехати і ніколи не прагне вигадувати історії, прикрашати ситуації, пудрити комусь мізки або щадити чиїсь нерви. Вони не люблять робити людей дурнішими за себе, але від такої відкритості самі часто страждають, тому що їх легко образити.

Реклама

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей знак зодіаку заслужено вважається правдивим, тому що будь-яке спотворення чи недостовірність переданої інформації сприймається Дівою вкрай болісно та з роздратуванням. Навіть якщо обман має на увазі вигоду. Краще гірка правда, ніж солодка брехня – такий її девіз, і за це Дівам довіряють оточуючі, їх цінують та поважають.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Не те щоб цей знак не бреше – він просто недомовляє, тобто не все каже . Якщо Водолій вважає, що правда може зашкодити репутації чи кар'єрі, він її просто не розкриє. Погодьтеся, такий своєрідний підхід до ситуації не дозволяє викрити Водолія на брехні, оскільки він її не промовляє. Але чесним назвати його теж складно.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
За ними, як за кам'яною стіною
Безстрашні знаки зодіаку
Водолій
Водолій
Овен
Овен
Козоріг
Козоріг
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
9 - 15 травня
Вплив на життя
Магнітні бурі в травні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Вихідні та свята у травні
Коли відпочиваємо?
Іменини у травні
Як привітати?
Just do it
Дачний календар на травень
Сприятливі дні
Місячні дні у травні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Сприятливі дні у травні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти