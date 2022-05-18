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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, які всім незадоволені: гороскоп для всіх

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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18 травня, 20:00
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Дізнайтеся, хто за гороскопом вважається найскладнішим знаком зодіаку у спілкуванні.
Найзадоволеніші знаки зодіаку
Найзадоволеніші знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, з якими важко у шлюбі. Але стосунки з людьми не обмежуються лише сімейним життям. Є відомі буркуни і вічно незадоволені люди, яким просто неможливо догодити, хоч би як ви намагалися.

Астрологи назвали три найбільш незадоволені і буркотливі знаки зодіаку , з якими складно спілкуватися у житті.

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Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Тельцю важко догодити. Цей знак зодіаку за своєю природою надзвичайно буркотливий і впертий . Його складно назвати злісним, але й прояв душевності не відноситься до його чеснот. Навіть якщо все добре, Телець знайде, до чого причепитися і винести мозок своєму оточенню. Щоб Телець був менш похмурим, йому важливо чинити на власний розсуд.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Важко знайти знак зодіаку, який приховує у собі стільки невдоволення , як Діва. А іноді й не приховує свого негативного ставлення до оточуючих. І це все – від розчарування та внутрішнього незадоволення цього знака. Більшість подій та речей викликають у Дівах осуд та засудження, що, звичайно ж, не дає почуття щастя та гармонії.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У Козорога часто виникає бажання бути чи виглядати не таким, яким він є насправді. Коли це не виправдовується, то розлюченість та невдоволення життям у цього знака обертається проти нього самого. Самокритика та самобичування негативно позначається і на оточуючих, і здатне неабияк зіпсувати життя всім, хто знаходиться поруч.

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Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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