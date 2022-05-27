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Три знаки зодіаку, яким пощастить із грошима на тижні 30 травня – 5 червня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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27 травня, 20:00
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Яким знакам зодіаку найбільше пощастить із фінансами найближчим часом – прогноз астролога
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Майбутній тиждень з 30 травня до 5 червня багатьом знакам зодіаку підкине непрості завдання, особливо у фінансовому сенсі. Де знайти засоби для життя, кому буде простіше з грошима?

На думку астрологів, не пощастить лише тим, хто нічого не робить. Навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти вихід. Зверніть увагу на щасливчиків, подивіться, за рахунок чого вони вирішують проблеми, як заробляють і при цьому встигають допомагати іншим.

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Згідно з бізнес-гороскопом наступного тижня, деяким знакам зодіаку в період з 30 травня по 5 червня пощастить трохи більше, ніж іншим.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом Тельці планують зосередитись на реалізації довгострокових планів . І це правильно, тому що ваші давні напрацювання та бажання нарешті почнуть приносити довгоочікуваний прибуток. Особливо це стосується землеробства та сільськогосподарської галузі – зверніть на неї увагу.

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Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступного тижня у представників знака Стрілець помітно покращає комерційне розуміння фінансів та ведення бізнесу. А звідси з'явиться перспектива заробітку , причому чималого. Але бажано не піддаватися спокусі витратити весь прибуток на якусь забаганку. Вам ще знадобляться вкладення.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Водоліям наступного тижня стане в нагоді природна незворушність і стан внутрішнього спокою. Ви не станете переживати через втрати, що вам загрожують, а продовжите старанно працювати . І доля, ніби відчувши це, позбавить вас неприємностей у фінансовій сфері. Ви станете переможцем на фоні конкурентів.

Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку здійсняться всі мрії у 2022 році. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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