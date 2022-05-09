Три знаки зодіаку, з якими важко у шлюбі: гороскоп для всіх

Дізнайтеся, хто за гороскопом вважається найскладнішим знаком зодіаку у сімейному житті.

Найнезлагідніші знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні,

Раніше ми вже розповідали про найсексуальніші знаки зодіаку. Перед привабливістю та сексуальним магнетизмом цих людей важко встояти. Але чи буде таким самим приємним сімейне життя з вашим обранцем? Щоб дізнатися про це, загляньте у гороскоп людей, з якими складно побудувати стосунки .

Астрологи назвали три найнезлагідніші знаки зодіаку , з якими просто нестерпно бути у шлюбі.

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Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей знак зодіаку вважається символом тотального контролю над людьми та ситуаціями. Для них дуже важливо, щоб їхній партнер підпадав під кліше, яке Діва сама собі придумала. І не дай Бог обранцю порушити їхні правила. Якщо незалежність входить до списку ваших пріоритетів, сімейне життя з Дівою незабаром стане нестерпним.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

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Вкрай ревнивий знак та яскраво виражений власник – це Скорпіон. Навіть якщо немає жодного приводу, він його знайде або придумає і замучить до смерті свою "жертву". Систематичні закиди, підозри, претензії, потім короткострокове бурхливе каяття та вибачення, і знову все по колу. Навряд чи хтось витримає подібну домашню тиранію.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У випадку зі Стрільцем спостерігається інша крайність – це занадто волелюбний та незалежний знак . Отже, при найменшому тиску з боку партнера він просто втече з дому. Без тиску, до речі, теж втече – але вже ліворуч, бо Скорпіон ще й знатний зрадник. Мало хто здатен витримати такі "сюрпризи".

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Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.