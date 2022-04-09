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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, у яких дуже розвинене передчуття

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9 квітня, 19:21
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Дізнайтеся, хто за гороскопом вважається знаком зодіаку із надзвичайною інтуїцією.
У яких знаків розвинена інтуїція
У яких знаків розвинена інтуїція / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали про наймужніші знаки зодіаку. Цих людей можна назвати відважними та абсолютно безстрашними. А чи можна передбачити небезпеку , різні життєві обставини, щоб не ризикувати собою та іншими?

Є й такі знаки зодіаку, у яких шосте почуття ніколи не підводить. Астрологи склали гороскоп тих людей, у яких надзвичайно розвинена інтуїція .

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Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей знак здатний розпізнати найменші зміни у поведінці людей. Раки дуже уважні та спостережливі. Представники цього знака краще за інших вловлюють емоційні перепади, а крім того вони завжди готові вислухати та допомогти у скрутну хвилину. Їм у вічі може кинутися будь-яка дрібниця, на підставі якої вони інтуїтивно домальовують загальну картинку – і це згодом виявиться правдою.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Незважаючи на свою скритність та загадковість, Скорпіони здатні викривати найглибші та затаєні секрети оточуючих. Цей знак за своєю природою тяжіє до різних крайнощів. Їм необхідно відчувати як світло, так і пітьму, який би страх при цьому вони не відчували. Не варто навіть намагатися обдурити Скорпіона – це просто неможливо. Будь-яка підозра, пов'язана зі спробою приховати щось від них, автоматично зробить таку людину персоною нон грата.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Проникливих Риб недарма зараховують до світу містики. Вони відомі фантазери та мрійники. А їхня підсвідомість надзвичайно яскрава, жива і сповнена нереальності. При цьому Риби не забувають про власну безпеку. Їхній внутрішній голос свідомо попереджає про наближення змін – як добрих, так і негативних. Єдина складність: Риби не завжди встигають правильно відреагувати на ці сигнали.

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Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку кардинально зміниться життя у квітні-2022.

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