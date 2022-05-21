Три знаки зодіаку, у яких різко перевернеться життя у червні-2022

Прогноз астролога – у яких знаків зодіаку червень 2022 стане поворотним місяцем у долі.

У кого будуть серйозні зміни у житті / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається червень, який відкриває собою початок літа. Всі ми чекаємо на сприятливі зміни, хороші новини, позитивний настрій. Але є люди, у долю яких червень внесе відчутні корективи і мало не переверне життя з ніг на голову .

Астрологи назвали три знаки зодіаку, яким у червні-2022 варто приготуватися до серйозних змін . Хто вони – дізнайтесь у нашому прогнозі.

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Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Тельцям доля на перший літній місяць приготувала непередбачуваний сюрприз, до того ж доволі приємний. Вам прийде допомога та підтримка, звідки не чекали – мабуть, постараються ваші друзі. Тут цілком підійде визначення "як грім серед ясного літнього неба", але у доброму значенні слова. Тож якщо ви планували падати духом, то однозначно можете із цим почекати.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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А ось Леви до своїх змін готувалися досить довго, ґрунтовно та цілеспрямовано, як, втім, і завжди у житті. Майбутня трансформація буде пов'язана зі зміною навколишнього оточення . Це може бути в одних – робота, в інших – переїзд, у третіх – місце дислокації або як мінімум подорож. Не хвилюйтеся – все піде за планом.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

У Скорпіонів будуть зміни особистого характеру і стосуватимуться чуттєвої сфери. На жаль, від вас тепер уже мало що залежить – треба було раніше думати і впливати на ситуацію, повертаючи її в потрібне русло. А зараз це зробить ваш партнер. Вам залишиться лише констатувати факти.Важко сказати, чи будуть ці зміни радісними для вас – але ви поставитеся до цього філософськи.

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