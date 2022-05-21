Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 інтерв'ю Зеленського 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, у яких різко перевернеться життя у червні-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 травня, 20:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прогноз астролога – у яких знаків зодіаку червень 2022 стане поворотним місяцем у долі.
У кого будуть серйозні зміни у житті
У кого будуть серйозні зміни у житті / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається червень, який відкриває собою початок літа. Всі ми чекаємо на сприятливі зміни, хороші новини, позитивний настрій. Але є люди, у долю яких червень внесе відчутні корективи і мало не переверне життя з ніг на голову .

Астрологи назвали три знаки зодіаку, яким у червні-2022 варто приготуватися до серйозних змін . Хто вони – дізнайтесь у нашому прогнозі.

Реклама

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Тельцям доля на перший літній місяць приготувала непередбачуваний сюрприз, до того ж доволі приємний. Вам прийде допомога та підтримка, звідки не чекали – мабуть, постараються ваші друзі. Тут цілком підійде визначення "як грім серед ясного літнього неба", але у доброму значенні слова. Тож якщо ви планували падати духом, то однозначно можете із цим почекати.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

А ось Леви до своїх змін готувалися досить довго, ґрунтовно та цілеспрямовано, як, втім, і завжди у житті. Майбутня трансформація буде пов'язана зі зміною навколишнього оточення . Це може бути в одних – робота, в інших – переїзд, у третіх – місце дислокації або як мінімум подорож. Не хвилюйтеся – все піде за планом.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

У Скорпіонів будуть зміни особистого характеру і стосуватимуться чуттєвої сфери. На жаль, від вас тепер уже мало що залежить – треба було раніше думати і впливати на ситуацію, повертаючи її в потрібне русло. А зараз це зробить ваш партнер. Вам залишиться лише констатувати факти.Важко сказати, чи будуть ці зміни радісними для вас – але ви поставитеся до цього філософськи.

Реклама

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку позбудуться всіх проблем у 2022 році. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році. Також ми публікували прогноз ведичного астролога, яка дата закінчення війни в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Їх завжди супроводжує удача
Успішні знаки зодіаку
Близнюки
Близнюки
Козоріг
Козоріг
Козоріг
Козоріг
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
23 - 29 травня
Вплив на життя
Just do it
Город на підвіконні
Як вирощувати
Лайфхак тижня
Як чистити молоду картоплю
Дізнатися
Магнітні бурі у травні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у травні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Вихідні та свята у травні
Коли відпочиваємо?
Місячні дні у травні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти