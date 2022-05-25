Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚔ Донбас у вогні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, у яких збудуться всі мрії у 2022 році

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 травня, 20:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головне – правильно формулювати бажання та не втрачати надію.
Хто наймрійніший знак зодіаку
Хто наймрійніший знак зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми вже розповідали вам, хто зі знаків зодіаку зможе досягти фінансового благополуччя і стане найбагатшим у 2022 році. А також говорили про тих, хто зможе до кінця цього року зарахувати себе до суспільства справжніх щасливчиків.

Настала черга назвати тих, у кого збудуться бажання , і хто зможе втілити свої мрії у реальність. Дізнайтеся про цих людей у нашому прогнозі.

Реклама

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Як добре, коли загадані бажання співпадають із поняттям справжнього щастя. Таких людей можна назвати гармонійними та цілісними . До цих знаків зодіаку належить наполегливий і цілеспрямований Овен. Цьогоріч ваші ідеї, які ви плекали вже давно, можуть здійснитися.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Лев достеменно знав, яке бажання загадати в новорічну ніч і за що пити шампанське. Залишилося лише згадати його, вичленувати з потоку подій останнього часу та сфокусуватися на своїй мрії . Ви сильні, і ви впораєтеся – такий ваш девіз. До речі, Лев – єдиний представник котячих у тигриному році, і символ року вам цілком благоволить.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірки зірками, але Риби і самі по собі – прекрасний чарівник, здатний здійснювати бажання. Тим більше, власні. У Риб дуже розвинена інтуїція, і вони часто опиняються в потрібний час у потрібному місці . Важливо тільки не сидіти склавши руки в надії на те, що на вас проллється дощ із бажань, що збуваються, одне за одним.

Реклама

Раніше ми розповідали про найнезлюбливіших знаках зодіаку. Також зверніть увагу на найсексуальніших представників зодіакального кола.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони можуть передбачати майбутнє
Магічні знаки зодіаку
Скорпіон
Скорпіон
Водолій
Водолій
Козоріг
Козоріг
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
23 - 29 травня
Вплив на життя
Вихідні та свята у червні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як швидко почистити часник
Дізнатися
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Just do it
Город на підвіконні
Як вирощувати
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у травні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти