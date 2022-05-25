Три знаки зодіаку, у яких збудуться всі мрії у 2022 році

Головне – правильно формулювати бажання та не втрачати надію.

Хто наймрійніший знак зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми вже розповідали вам, хто зі знаків зодіаку зможе досягти фінансового благополуччя і стане найбагатшим у 2022 році. А також говорили про тих, хто зможе до кінця цього року зарахувати себе до суспільства справжніх щасливчиків.

Настала черга назвати тих, у кого збудуться бажання , і хто зможе втілити свої мрії у реальність. Дізнайтеся про цих людей у нашому прогнозі.

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Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Як добре, коли загадані бажання співпадають із поняттям справжнього щастя. Таких людей можна назвати гармонійними та цілісними . До цих знаків зодіаку належить наполегливий і цілеспрямований Овен. Цьогоріч ваші ідеї, які ви плекали вже давно, можуть здійснитися.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Лев достеменно знав, яке бажання загадати в новорічну ніч і за що пити шампанське. Залишилося лише згадати його, вичленувати з потоку подій останнього часу та сфокусуватися на своїй мрії . Ви сильні, і ви впораєтеся – такий ваш девіз. До речі, Лев – єдиний представник котячих у тигриному році, і символ року вам цілком благоволить.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірки зірками, але Риби і самі по собі – прекрасний чарівник, здатний здійснювати бажання. Тим більше, власні. У Риб дуже розвинена інтуїція, і вони часто опиняються в потрібний час у потрібному місці . Важливо тільки не сидіти склавши руки в надії на те, що на вас проллється дощ із бажань, що збуваються, одне за одним.

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Раніше ми розповідали про найнезлюбливіших знаках зодіаку. Також зверніть увагу на найсексуальніших представників зодіакального кола.