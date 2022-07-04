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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Військовий гороскоп: у яких військах краще служити за знаком зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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4 липня, 20:20
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Тельцю краще потрапити в розвідку, а Стрілець послужить у військовій авіації
Військовий гороскоп
Військовий гороскоп / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які вважаються найкращими солдатами. Це природжені захисники та військові .

Якщо ви хочете дізнатися, в яких військах люди показали б себе якнайкраще і змогли захистити рідну землю, читайте військовий прогноз від астрологів . Вони розповіли, на яких фронтах в армії представники астрологічного кола будуть незамінні.

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Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Представники знаку Овен відомі своєю емоційністю та повною безстрашністю. Та й статурою їх природа не обійшла – вони міцні, витривалі та здатні вижити у будь-яких ситуаціях. А ще багато Овнів мріють про політ. Тож такому знаку найвідповідніша служба в десантно-штурмових військах .

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Людей цього знака можна назвати в міру романтичними, але й обережними та практичними. Вони мовчки і беззастережно робитимуть свою справу, не оглядаючись на інших. Своєрідна річ у собі. Телець може розкритися лише тому, кому повністю довіряє. А тому цей знак – просто знахідка для розвідувальних військ .

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей легкий багатогранний повітряний знак легко забуває минуле, насолоджується сьогоденням і вміє передбачати майбутнє. Можна сказати, що Близнята живуть за їм самим відомим розкладом, адже вони цілком непередбачувані. У Близнят багато цікавих ідей та планів. Вони комфортно будуть почуватися в метеорологічній службі .

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Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Це потайний, вразливий тип людей, який почувається комфортно у своїх стінах. Рак дуже любить свій дім, сім'ю, побут і лише в рідних стінах здатний вповні розкрити пусі свої потенційні можливості та таланти. Найбільше користі Рак принесе, якщо потрапить на службу в війська охорони тилу .

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Лев, мабуть, найбільш безстрашний, наполегливий і хоробрий представник зодіакального кола. Такому дуже пасуватимуть генеральські погони, якщо дослужиться. А починати свою військову службу Леву буде комфортно там, де він почувається у своїй стихії – він упертий як чорт і суне напролом як танк. Йому саме місце в танкових військах .

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Представники цього знака мають критичний склад мислення і просто одержимі порядком. У собі та в оточенні Діва цінує пунктуальність, відповідальність, раціоналізм та прямолінійність. Нерідко це технар від природи, тому комфортно почувається у військах радіоелектронної боротьби .

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Вічні сумніви та зважування ситуації – це природа Терезів. У них часто змінюється настрій, вони то працюють без відпочинку, то не здатні подолати лінощі. Але головне – Терези не люблять, коли ними командують, тож їм бажано бути від високого начальства якнайдалі. Наприклад, десь в океані, у підводниках .

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Це яскравий, норовливий і непокірний знак. Такі люди часто бувають непередбачувані та мстиві. Відкрита атака чи лобовий таран не для них. Скорпіон прагне вибрати більш витончені й тихі методи боротьби з ворогом, наприклад біологічну зброю. Отже, його місце – у військах радіаційного, хімічного та біологічного захисту .

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Стрільці – природжені воїни, адже вони навіть зображені з луком та стрілами. Представники цього знака прямі, чесні, відкриті, люблять великі компанії та далекі подорожі. Їм важливо постійно змінювати обстановку і незатишно сидіти на одному місці. Вони чудово почуватимуться у військовій авіації .

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Представники цього знака дуже уважні та спостережливі, але часто бувають надмірно недовірливими. Водночас Козороги завжди зберігають гідний заздрості зовнішній спокій та впевненість у собі. У них великий потяг до дослідження та впорядкування, тому в інженерно-саперних військах їм і місце.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолій – це просто осередок холодності, практичності та ексцентричності. Цей знак має тонку психіку, він цілком комфортно почувається в будь-якому колективі. Водолії легко сходяться з людьми, знаходять спільні точки дотику. Вони мотивують людей з оточення, тому добре почуватимуться серед зв'язківців .

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Людям цього знака властиво сумніватися в собі. Вони завжди прагнуть чогось більшого, таємно мріючи про безмежні моря, адже це їхня стихія. Але слабохарактерність заважає їм запливти далі власної запруди. У ракетних військах та артилерії вони якраз і знайдуть впевненість у собі.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. Також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні в 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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