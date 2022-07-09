Знаки зодіаку, які не вживаються разом: гороскоп для всіх

Які знаки зодіаку ніколи не зможуть співіснувати під одним дахом мирно та щасливо.

Найнеуживливіші знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми вже розповідали про знаки зодіаку, які, одного разу зустрівшись, вже ніколи не зможуть розлучитися і будуть разом назавжди. Їм не страшні жодні життєві обставини, вони здатні не лише поклястись одне одному у вічної любові та вірності , але ще й справді виконати цю клятву.

Також ми наводили приклад протилежних стосунків між людьми, які просто ненавидять одне одного. Таким важко спілкуватися і довго перебувати у суспільстві одне одного.

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Є ще знаки зодіаку, які не здатні уживатися разом . А тому їм, мабуть, не варто створювати спілки чи працювати разом. І річ тут не в ненависті. Просто ці люди мають різні погляди на життя, які можуть перешкодити у спільному житті. Бажаєте перевірити? Читайте наш гороскоп.

Овен – Козоріг

Два рогаті знаки – це явно занадто. І Козорогам, і Овнам властива надзвичайна впертість , про яку вони згодом і самі шкодують, але нічого не можуть із собою вдіяти. Вони ніколи не йтимуть на поступки, не шукатимуть компроміси тане відступатимуть від своїх цілей. І якщо цілі різні – ці знаки просто не уживуться один з одним.

Телець – Лев

І один, і інший вогненний знак прагнуть у всьому зайняти лідерські позиції , тому що звикли бути в центрі уваги. Так що кожен із них, потрапляючи в суспільство іншого, починає перетягувати ковдру на себе. Зовні це проявляється у споконвічних розбірках, конфліктах і навіть скандалах, які псують життя їм та оточуючим.

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Терези – Скорпіон

Терези за своєю природою покликані шукати у всьому рівновагу та гармонію. Їм важливий баланс між власними потребами та можливостями, щоб створити навколо себе комфортну обстановку. А ось норовливий Скорпіон, вриваючись у врівноважений світ Терезів, здатний в ім'я пристрасті та справедливості зруйнувати його, не залишивши каменю на камені .

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.