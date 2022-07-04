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Знаки зодіаку, які розуміють одне одного із півслова: гороскоп для всіх

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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4 липня, 17:20
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Дізнайтеся, хто за гороскопом вважається найзговірливішим і розуміючим знаком зодіаку у спілкуванні та сім'ї.
Знаки зодіаку, які розуміють одне одного з півслова
Знаки зодіаку, які розуміють одне одного з півслова / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку , які завжди і всім незадоволені. Також у наш огляд потрапляли люди, з якими важко у шлюбі.

Але є і діаметрально протилежні особи, які здатні розуміти інших буквально з півслова. Їм навіть нічого не треба казати.

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Астрологи назвали найкращі пари, які розуміють одне одного, спілкуючись поглядами, натяками чи навіть без слів.

Лев та Овен

Обидва ці знаки – представники вогненної стихії. Вони невгамовні, імпульсивні та пристрасні особистості. Але, незважаючи на це, ця пара здатна створити гармонійний союз. Адже у них багато спільного , у тому числі думки, враження та прагнення. Леви та Овни готові підтримати одне одного і багато чого досягають у житті спільно. А бурхливі з'ясування стосунків закінчуються гарячим примиренням.

Овен та Терези

Овни зі своїм непростим характером у стосунках прагнуть зайняти головне становище. Але при цьому вони ще дуже вразливі та дбайливі . Тактичні і терплячі Терези готові поблажливо терпіти емоційність та авантюризм цього знака. Вони погано пристосовані до самотності, тому цінують любов і ніжність свого партнера і легко згладжують конфлікти.

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Терези та Водолій

І той, і інший знак – невиправні романтики . Їх мало турбують домашні справи та щоденна рутина, набагато важливіше для обох – дістати зірку з небес та подарувати її партнеру. У таких стосунках панує взаємоповага, тож це прекрасний тандем, який розуміє одне одного. Непостійність Терезів у прийнятті рішень та їх часта зміна настрою не відлякує Водоліїв.

Водолій та Близнята

Близнята так само, як і Водолії, люблять літати у хмарах, адже обидва ці знаки належать до стихії повітря. Їм важлива свобода, на яку вони не потерплять зазіхань, зате й не вимагатимуть відданості від другої половинки. Творчі та багатогранні особистості , які не обтяжують себе зобов'язаннями, легко порозуміються. Хоча оточуючим не завжди зрозумілі такі стосунки.

Близнята та Стрілець

Вітреність, непосидючість, легкість і любов до змін однаково притаманні Близнятам і Стрільцям. Обидва знаки готові до нових вражень , не люблять засиджуватися у чотирьох стінах і цінують свою незалежність. Балакучі Близнята цінують ерудованість Стрільця. Цій парі завжди є про що поговорити, і нудьгувати в суспільстві одне одного вони точно не будуть.

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Стрілець та Лев

У такій парі зазвичай рівноправні стосунки. Обидва знаки ентузіасти та оптимісти у житті . Вони навіть можуть суперничати та змагатися, але здоровий азарт лише наближає їх до поставленої мети. Стрільцям часто потрібне схвалення їхніх дій та поглядів, а Лев завжди прийде на допомогу та підтримає у відповідальний момент. Головне, щоб Стрілець не намагався вразити гордість Лева.

Телець та Діва

Телець консервативний по життю, він прихильник спокою та комфорту, не любить змін і насилу підпускає до себе людей. Але витончена і делікатна Діва вміє потягнути за потрібні ниточки і підібрати правильні слова до цього впертого та норовливого знаку. Їй це нескладно, бо Діва також цінує порядок у всьому . Такий союз виходить успішним і стабільним.

Діва та Козоріг

Діва та Козоріг – земні знаки зодіаку, вони практичні, раціональні, розважливі та дипломатичні. Навіть якщо між ними виникають розбіжності, то партнери можуть вирішити все спокійним тоном без крику і сварок. Обидва знаки цінують фінансову стабільність, заради якої здатні наполегливо працювати і зрештою досягають поставленої мети . У такого союзу дуже висока ймовірність пройти по життю пліч-о-пліч із повним порозумінням.

Козоріг та Телець

Між Тельцем та Козорогом стосунки будуються на взаємній повазі та повній довірі . Обидва знаки – запеклі домосіди, які домашній затишок цінують більше, ніж вихід у суспільство. Спокійний характер Козорога допомагає йому уникати конфліктів із менш урівноваженим Тельцем. А ось Телець більш схильний до переживань, а тому потребує надійного друга.

Рак та Риби

Обидва знаки – відомі романтики і мрійники. А тому Риби та Рак чудово і тонко відчувають одне одного . Вони здатні зрозуміти партнера з напівпогляду та за необхідності налаштуватися на потрібну хвилю. Їм завжди є про що поговорити, хоча оточуючі не завжди розуміють їх. При цьому обережність Рака врівноважує схильних до необачних вчинків Риб.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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