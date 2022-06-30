У спеку можна знайти гідну альтернативу звичній тоналці.

Чим замінити тональний крем влітку / Фото: Unsplash

Використовувати влітку тональний крем не завжди приємно і корисно для шкіри. Він досить важкий, забиває пори, заважає дихати шкірі.

Існують засоби, які мають легшу текстуру, допомагають почуватися комфортно і виглядати чудово навіть у спекотну погоду. Дізнайтесь, чим можна замінити тоналку , у нашій статті.

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Чим замінити тональний крем: бьюті-лайфхаки

ВВ-крем . У цей крем входять усі важливі компоненти для зволоження шкіри, що так необхідне у літній період. На відміну від тоналки трохи слабше перекриває нерівності, зате заспокоює і зволожує шкіру. Крім того, він містить SPF, що робить його незамінним для сонячного сезону.

. У цей крем входять усі важливі компоненти для зволоження шкіри, що так необхідне у літній період. На відміну від тоналки трохи слабше перекриває нерівності, зате заспокоює і зволожує шкіру. Крім того, він містить SPF, що робить його незамінним для сонячного сезону. Пудра . Для літа краще вибрати легку пудру з матуючим ефектом і не перестаратися при її нанесенні на шкіру. Пудру найкраще використовувати зі спеціальним пензликом, щоб не було рухів, що вбивають, на шкірі. Але якщо шкіра облазить, тоді пудра – не найкращий вибір.

. Для літа краще вибрати легку пудру з матуючим ефектом і не перестаратися при її нанесенні на шкіру. Пудру найкраще використовувати зі спеціальним пензликом, щоб не було рухів, що вбивають, на шкірі. Але якщо шкіра облазить, тоді пудра – не найкращий вибір. Консилер . Гарна засмага зазвичай не потребує посиленого макіяжу з ефектом маски. Для надання шкірі свіжості та краси достатньо використовувати зволожуючий денний крем після ранкового вмивання. А дрібні недоліки можна заховати під консилером, наприклад, прибрати синці під очима.

. Гарна засмага зазвичай не потребує посиленого макіяжу з ефектом маски. Для надання шкірі свіжості та краси достатньо використовувати зволожуючий денний крем після ранкового вмивання. А дрібні недоліки можна заховати під консилером, наприклад, прибрати синці під очима. Коректор . Цей засіб – мабуть, найпростіший варіант для тих, хто користується тоналкою, щоб точково приховати запалені ділянки шкіри, наприклад, прищик на лобі. Щільна текстура коректора дозволяє зробити це лише за кілька хвилин.

. Цей засіб – мабуть, найпростіший варіант для тих, хто користується тоналкою, щоб точково приховати запалені ділянки шкіри, наприклад, прищик на лобі. Щільна текстура коректора дозволяє зробити це лише за кілька хвилин. Праймер . Завдання цього засобу – підготувати обличчя до подальшого нанесення тону. Він зволожує шкіру та вирівнює її рельєф. Тож, якщо вам потрібно просто вирівняти шкіру, можете взяти основу для макіяжу як самостійний засіб.

. Завдання цього засобу – підготувати обличчя до подальшого нанесення тону. Він зволожує шкіру та вирівнює її рельєф. Тож, якщо вам потрібно просто вирівняти шкіру, можете взяти основу для макіяжу як самостійний засіб. Матуючі серветки . Гідна альтернатива декоративній косметиці знадобиться власницям жирної та комбінованої шкіри. Серветки, що матують, допоможуть позбутися жирного блиску, а також освіжать шкіру і повернуть обличчю здоровий вигляд.

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