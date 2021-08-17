Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Новий тренер збірної 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Як доглядати за орхідеєю

Як зберегти газон

Як вигідно шопитися

Як заготувати сік

Як розносити взуття

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Краса

Як зберігати ланцюжки, щоб вони не сплутувалися

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
17 серпня, 18:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щоб прикраси більше не зв'язувалися у вузол і не рвалися, ви можете зробити органайзери для їхнього зберігання.
Як зберігати ланцюжки, щоб вони не плуталися
Як зберігати ланцюжки, щоб вони не плуталися / Фото: Колаж: Сьогодні

Прикраси здатні приносити не тільки радість, а й давити чимало клопоту. Якщо ланцюжки зберігати в загальній скриньці, та ще й з сережками, браслетами і каблучками, то незабаром вони здатні зав'язатися в суцільний вузол.

Реклама

І коли ви поспішаєте на концерт або побачення, то ризикуєте взагалі порвати ланцюжок, намагаючись розплутати цей клубок. Існує кілька простих способів, як не допустити такої неприємності.

Якщо ви в роздумах, як провести відпустку, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Як зберігати ланцюжка: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Коктейльна трубочка

скріншот з YouTube/F.DIY
скріншот з YouTube/F.DIY

Візьміть звичайну соломинку для коктейлів, щоб її діаметр був товщий за ваш ланцюжок. Вставте один кінець прикраси в трубочку і протягніть, щоб кінець вийшов на протилежний бік трубочки. Тепер застебніть ланцюжок і можете складати у скриньку.

  • Лайфхак 2. Органайзер-дерево
Реклама

Органайзер для біжутерії
Органайзер для біжутерії / Фото: Pinterest

Зробіть собі чарівне дерево. Такий органайзер можна випиляти з фанери або вирізати зі щільного картону.

  • Лайфхак 3. Прикраси на гілках

Органайзер для біжутерії
Органайзер для біжутерії / Фото: Pinterest

Для ланцюжків підійде справжнє дерево, точніше розлога гілочка. Закріпіть її на підставці або просто поставте в декоративну вазу.

  • Лайфхак 4. Вішалка

Органайзер для біжутерії
Органайзер для біжутерії / Фото: Pinterest

Реклама

Компактний варіант для зберігання ланцюжків, бус і кольє – на плічках для одягу. Зробіть додаткові гачки і чіпляйте на них біжутерію. Нічого не переплутається, а при бажанні все можна заховати в шафу разом із одягом.

  • Лайфхак 5. Картонні втулки

Органайзер для біжутерії
Органайзер для біжутерії / Фото: Pinterest

І знову на допомогу приходять втулки від туалетного паперу і фольги. Закріпіть на них кнопки і гачки – вийде компактний органайзер для бус і ланцюжків.

  • Лайфхак 6. Органайзер-полички

Органайзер для біжутерії
Органайзер для біжутерії / Фото: Pinterest

Можна зробити органайзер для прикрас на стіні в кімнаті. Така композиція освіжить декор кімнати, а всі гості оцінять ваш арсенал краси.

Реклама

Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:

Раніше ми розповідали, як чистити срібло: корисні поради.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як продовжити ефект засмаги
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
9 - 15 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти