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Як красиво підстригти чоловіка за допомогою машинки – поради професіонала

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25 березня, 17:28
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Йтиметься про стрижку короткий напівбокс, одну з найпоширеніших. Використовуються стандартні насадки – 3, 6, 9, 12 міліметрів
Як підстригти чоловіка машинкою
Як підстригти чоловіка машинкою / Фото: pexels.com

Попри те, що йтиметься про чоловічу стрижку, цей матеріял може стати в нагоді жінкам насамперед. Втім, як і лайфхаки щодо швидкого заведення машини, якщо акумулятор раптом заглухнув.

В умовах, коли майстра знайти важко, на допомогу приходить машинка для стрижки. Вона є в кожному домі, де є чоловік.

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Усі поради від професійного перукаря Kamil Kerimov.

Як підстригти чоловіка в домашніх умовах

Використовуємо стандартні насадки – 3, 6, 9, 12 мм. Для тім'яної зони та задньої частини голови беріть насадку 12 міліметрів.

На першому етапі не потрібно багато збривати. Потім треба здути волосся феном, другий етап – ретельніше зрізання волосся.

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Спочатку рухи мають бути проти волосся. Далі – по діагоналі та за годинниковою стрілкою. Справа наліво.

Для скронь, за вухами та потиличної зони – насадка 3 міліметри.

Для зони ближче до маківки голови використовується насадка 6 міліметрів. На цьому етапі потрібно відкрити ніж машинки та продовжувати стригти.

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Завершуйте стрижку насадкою 9 мм. Пройтися нею треба по всій голові.

Детальніше про техніку чоловічої стрижки короткий напівбокс дивіться у відео.

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