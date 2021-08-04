Чомусь ці прості поради багато хто забуває або ігнорує. Але ж вони рятують від опіків, обгорання, болю, свербіння і облізлої шкіри.

Як не згоріти на пляжі / Фото: Колаж: Сьогодні

Море, сонце, пляж, пісок, бриз і прекрасна золотиста засмага – ось за що ми любимо літню відпустку. Але часто довгоочікуваний відпочинок затьмарюється вже у перший вечір. Обгоріла шкіра – це неприємність, якої можна легко уникнути, якщо дотримуватися елементарних правил.

Натомість же ви отримуєте рівномірну бронзову засмагу, ефектні фото, приємні враження. Як не згоріти на пляжі під сонцем, читайте наші лайфхаки.

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А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Як не згоріти на пляжі: лайфхаки

Лайфхак 1. Очищення шкіри

Як не згоріти на пляжі / Фото: Pexels

На очищену від відмерлих клітин шкіру засмага лягатиме набагато рівніше. А тому, плануючи відпочинок на морі, підготуйте шкіру до засмаги, сходіть у сауну, купіть скраб для тіла.

Ось тільки зробіть це завчасно, за 2-3 дні , тому що очищена шкіра стає дуже вразливою для сонця.

Лайфхак 2. Захист шкіри

Як не згоріти на пляжі / Фото: Pexels

Вирушаючи на море, обов'язково запасіться арсеналом сонцезахисних кремів і лосьйонів , які допоможуть уберегти вашу шкіру від опіків. Крім захисної функції вони також зволожують і живлять шкіру, запобігаючи її старінню.

Ступінь захисних властивостей крему визначається його рівнем SPF . Чим світліша ваша шкіра, тим вище повинен бути цей показник.

Наносіть крем на найбільш вразливі місця – ніс, щоки, плечі, спину, коліна. Після кожного купання оновлюйте на шкірі засіб від сонця.

Лайфхак 3. Одяг

Як не згоріти на пляжі / Фото: Unsplash

Крім косметологічних засобів від сонця у вашому арсеналі обов'язково повинні бути парасолька, капелюх і одяг з довгим рукавом , який закриває вразливі частини тіла. Віддайте перевагу легким натуральним світлим тканинам. А вже пізніше, коли шкіра звикне, зможете перейти на більш відкриті парео.

Лайфхак 4. Час

Як не згоріти на пляжі / Фото: Unsplash

Перше перебування на сонці має скласти не більше 10-15 хвилин . А власникам світлої шкіри взагалі рекомендується ще менше часу перебувати під прямими сонячними променями. Потім слід йти у тінь. Майте на увазі, що розсіяні промені працюють навіть під парасолькою.

З кожним разом можна поступово збільшувати час перебування на пляжі. але засмагати більше трьох годин в день не рекомендується.

Безпечні години для засмагання: вранці – до 10:00-11:00, ввечері – після 16:00-17:00. Така засмага найбільш безпечна для шкіри й організму в цілому.

Лайфхак 5. Харчування

Як не згоріти на пляжі / Фото: Unsplash

Відпочиваючи на морі, крім вітаміну D насичуйте свій організм корисними продуктами. Перед походом на пляж їжте овочі та фрукти, що містять кератин і вітамін Е: яйця, червону рибу, моркву, капусту, насіння.

І не забувайте пити достатню кількість рідини: воду, соки, зелений чай. Рідина крім сонця, береже шкіру від сухості і старіння.

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