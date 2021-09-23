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Як почистити гребінець від волосся і бруду

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
23 вересня, 12:17
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Гребінець розплутує локони, допомагає зробити масаж і зачіску, але крім того накопичує бруд і повертає його чистому волоссю.
Як чистити гребінці
Як чистити гребінці / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб волосся завжди було здоровим і виглядало красиво, його слід регулярно мити і доглядати. Але також важливо не забувати і про гребінець. Адже він – один із головних інструментів в турботі про волосся.

Під час розчісування на гребені або щітці залишається багато бруду і нальоту: це пил, лупа, шкірне сало, частинки шкіри, а також залишки лаків, гелів та інших стайлінгових засобів. І розчісуючи вимите волосся таким гребінцем, ви тієї ж миті повертаєте йому бруд, робите жирним і непривабливим.

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Як правильно чистити гребінці, щітки, браши з різних матеріалів, читайте в наших лайфхаках.

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Оптимально чистити гребінці приблизно 1-2 рази на тиждень. Але чим частіше ви використовуєте гребінець, тим частіше його потрібно мити. Також важливо висушувати масажні щітки, щоб у них не накопичувалася волога.

Як мити гребінці: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Прибрати волосся
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Як почистити гребінець. Фото: скріншот з YouTube / LOVISOVET
Як почистити гребінець. Фото: скріншот з YouTube / LOVISOVET

Перш ніж мити гребінець потрібно зняти з нього все волосся, інакше воно заважатиме дістатися до найбільш забруднених ділянок і якісно їх відмити. Волосся може так зав'язатися, що його важко швидко розплутати, особливо з круглих гребінців. Для цього скористайтеся ножицями або зубочисткою, проводячи між рядами зубців і виплутуючи пасма.

  • Лайфхак 2. Шампунь

Як почистити гребінець. Фото: скріншот з YouTube / Поради для будинку
Як почистити гребінець. Фото: скріншот з YouTube / Поради для будинку

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Здебільшого всі гребінці легко відмити шампунем. Адже цей засіб спочатку призначений саме для того, щоб розчиняти шкірне сало, жир і лупу. Особливо добре відмивати шампунем гребінці з ворсом і щетиною із натуральних матеріалів . Для цього розведіть шампунь у теплій воді, замочіть гребінці на кілька хвилин і потріть зубною щіткою, а потім прополосніть у проточній воді. Щітку з гумовою основою переверніть зубцями вниз, щоб з неї витекла вода.

  • Лайфхак 3. Шампунь + сода

Як почистити гребінець. Фото: скріншот з YouTube / Поради для будинку
Як почистити гребінець. Фото: скріншот з YouTube / Поради для будинку

Більш інтенсивний варіант чищення . Налийте в миску півлітра теплої води, додайте 1 ч. ложку шампуню і 1 ч. ложку харчової соди. Перемішайте до розчинення. А потім зубною щіткою з жорсткою щетиною нанесіть цей розчин на брудний гребінець та інтенсивно потріть по всій поверхні, особливо ретельно вимиваючи всередині зубчиків. Якщо ви миєте металевий гребінець , пам'ятайте, що його не можна надовго залишати у воді, щоб уникнути корозії.

  • Лайфхак 4. Нашатир

Як почистити гребінець. Фото: скріншот з YouTube / LOVISOVET
Як почистити гребінець. Фото: скріншот з YouTube / LOVISOVET

Цей засіб підійде, щоб привести в порядок вироби з пластмаси або синтетичної щетини . У літр теплої води додайте приблизно 1 ст. ложку рідкого мила, розмішайте і влийте 1 ч. ложку нашатирного спирту. Опустіть у миску гребінці і залиште на 7-10 хвилин. Потім гарненько потріть гребінці зубною щіткою з жорсткою щетиною і прополосніть у проточній воді. Щоб нашатир не зашкодив шкірі, працювати краще в гумових рукавичках.

  • Лайфхак 5. Спирт

Як почистити гребінець
Як почистити гребінець / Фото: Pinterest

Дерев'яні гребінці і гребені не рекомендується замочувати у воді, тому що вони швидко стануть непридатними, розкиснуть і потріскаються. Щоб очистити від бруду виріб із дерева, візьміть ватяний спонж, змочіть його в спирті і протріть гребінець. Весь бруд залишиться на спонжі.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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