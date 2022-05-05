Як пофарбувати волосся в домашніх умовах

Якщо точно слідувати всім рекомендаціям, то волосся буде красивим, здоровим і профарбується рівномірно.

Щоб змінити імідж, є кілька видів барвників / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Бажаєте отримати результат фарбування волосся не гірше, ніж у перукарні? Для новачків ця процедура може здатися складною, але цілком можливою. Достатньо знати деякі нюанси і набити руку.

Як вибрати фарбу для волосся

Барвники для волосся умовно поділяють на види:

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натуральний – це хна і басма, а також ромашка, волоський горіх, лушпиння цибулі, чай, кава. Вони не завдають ніякої шкоди волоссю, але мають скромний вибір відтінків.

– це хна і басма, а також ромашка, волоський горіх, лушпиння цибулі, чай, кава. Вони не завдають ніякої шкоди волоссю, але мають скромний вибір відтінків. фізичний – ці фарби містять хімічний фарбуючий пігмент, але без аміаку та перекису водню. Він лише обволікає волосся, але не проникає усередину. Через що такі фарби нестійкі.

– ці фарби містять хімічний фарбуючий пігмент, але без аміаку та перекису водню. Він лише обволікає волосся, але не проникає усередину. Через що такі фарби нестійкі. хімічний – Найбільш популярний вид барвника. До його складу входить власне фарба та оксид. Зміна кольору відбувається за рахунок проникнення всередину волосся молекул барвника, які мають різноманітну палітру відтінків та стійкість, а також добре зафарбовують сивину. Користуватися ними можна не частіше ніж один раз на місяць, а підфарбовувати коріння допустимо раз на два тижні.

Визначте тип фарби та виберіть свій відтінок. Виробники фарб надають каталоги та послуги для підбору кольору. Якщо ви хочете змінити образ, вибирайте відтінок на 1-2 тони світліший або темніший за теперішній колір.

Визначтеся з типом та кольором фарби для волосся / Фото: freepik.com

А от кардинально змінювати імідж , наприклад, з брюнетки в блондинку або мелірування, в домашніх умовах не варто – колір може не відповідати, а волосся постраждає.

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Підготовчий етап

Щоб пофарбувати волосся в домашніх умовах, крім фарби, вам знадобляться інструменти та інвентар :

спеціальна накидка або старий одяг, який не шкода забруднити фарбою; пензлик для фарбування волосся; гребінець із дрібними зубчиками; пластикова миска для змішування фарби та окислювача; пластикові затискачі, крабики або шпильки для волосся; рукавички – зазвичай є комплект із фарбою або медичні; жирний крем.

Застереження перед фарбуванням

Не потрібно фарбувати волосся після хімічної завивки раніше, ніж за два тижні .

. Не можна фарбувати волосся, якщо на шкірі голови є садна або інші пошкодження .

. Розведену фарбу для волосся не можна використовувати кілька разів .

. Перед фарбуванням хімічною фарбою бажано провести тест на алергію , нанісши засіб на зап'ястя або внутрішню частину ліктя. Якщо за 10-15 хвилин шкіра залишиться нормальною, не з'явиться почервоніння, свербіння, печіння, можна фарбуватися.

, нанісши засіб на зап'ястя або внутрішню частину ліктя. Якщо за 10-15 хвилин шкіра залишиться нормальною, не з'явиться почервоніння, свербіння, печіння, можна фарбуватися. Обов'язково дотримуйтесь інструкції , що вказана на упаковці фарби.

Як правильно наносити фарбу на волосся

Розділіть волосся на чотири умовні зони , зробивши два проділи – від лоба до потилиці та від вуха до вуха. Кожну зафіксуйте затискачем. Одягніть накидку й рукавички та розведіть фарбу за інструкцією. Нанесіть на вуха, шию та лінію росту волосся жирний крем або вазелін щоб фарба не ввібралася в шкіру. Нанесіть пензликом фарбу по проділах : від лоба до потилиці, від скроні до скроні. Потім починайте фарбувати коріння на потилиці – там температура тіла нижча, тому процес фарбування проходитиме повільніше. А віскі фарбують в останню чергу. Відокремте тонке пасмо, нанесіть трохи фарби, починаючи з коріння , і відкиньте його на маківку, щоб не заважало. Переходьте до наступного. Після цього фарбу розподіліть по всій довжині волосся. Розчешіть його і зберіть у пучок і зав'яжіть плівкою. Час витримки, вказаний на упаковці, відраховують після того, як вся фарба буде нанесена на волосся . Змийте фарбу теплою водою і промивайте до чистої води можна з шампунем. Потім нанесіть бальзам для фарбованого волосся або зробіть відповідну маску та ще раз промийте волосся. Відтерти фарбу зі шкіри голови, рук та шиї допоможе міцелярна вода, спирт або засіб для зняття макіяжу.

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