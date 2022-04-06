Як розбавити туш для вій: практичні поради

Існує кілька простих засобів, які допоможуть реанімувати туш, що засохла.

Як і чим розбавити туш для вій / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Багато дівчат стикалися з неприємною ситуацією, коли терміново потрібно навести марафет і потрібна туш для вій, а вона виявилася засохлою. І якщо купити новий бьюті-засіб неможливо, є кілька способів розвести стару туш .

Однак пам'ятайте, що реанімувати можна лише туш, що підсохла або загустіла. А ось прострочений засіб краще викинути, щоб не зашкодити очам.

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Як відновити засохлу туш для вій: лайфхаки

Лайфхак 1. Нагрівання

Повернути туші первинну консистенцію допоможе висока температура / Фото: pinterest

Якщо до складу туші входить парафін, то достатньо трохи потримати закритий тюбик у дуже теплій воді . Потім потрясіть тюбик. Туш розтане, і нею можна буде користуватися.

Лайфхак 2. Вода

Найпростіший спосіб розвести туш – додати до тюбика дві краплі кип'яченої або дистильованої води . Цей метод підходить для туші на водній основі і якщо у вас немає алергії.

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Лайфхак 3. Рідина для зняття макіяжу

Для відновлення туші у початковому вигляді може підійти рідина для зняттям макіяжу з очей. Причому підберіть засоби одного і того ж бренду .

Лайфхак 4. Очні краплі

Цей засіб є безпечним для очей / Фото: pinterest

В якості розчинника можна використовувати засіб, безпечний для очей і призначений для догляду – рідину для зберігання контактних лінз або краплі для очей.

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Лайфхак 5. Чай

Туш для очей можна розвести чаєм / Фото: pixabay

Виправити ситуацію з тушшю допоможе звичайний чорний чай , досить міцний. Додайте кілька крапель чаю у тюбик або занурте пензлик у склянку з напоєм.

Лайфхак 6. Тонік

Виправити туш допоможе тонік / Фото: pixabay

Тільки вибирайте для цього лосьйон або тонік без вмісту спирту , щоб не травмувати очі.

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