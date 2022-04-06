Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Зберігаємо брокколі

Прибираємо цвіль

Обрізаємо полуницю

Чекліст прання

Стоп-стрес

Робота в Іспанії
СЬОГОДНІ Лайфхакер Краса

Як розбавити туш для вій: практичні поради

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 16:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Існує кілька простих засобів, які допоможуть реанімувати туш, що засохла.
Як і чим розбавити туш для вій
Як і чим розбавити туш для вій / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Багато дівчат стикалися з неприємною ситуацією, коли терміново потрібно навести марафет і потрібна туш для вій, а вона виявилася засохлою. І якщо купити новий бьюті-засіб неможливо, є кілька способів розвести стару туш .

Однак пам'ятайте, що реанімувати можна лише туш, що підсохла або загустіла. А ось прострочений засіб краще викинути, щоб не зашкодити очам.

Реклама

Як відновити засохлу туш для вій: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Нагрівання

Повернути туші первинну консистенцію допоможе висока температура / Фото: pinterest
Повернути туші первинну консистенцію допоможе висока температура / Фото: pinterest

Якщо до складу туші входить парафін, то достатньо трохи потримати закритий тюбик у дуже теплій воді . Потім потрясіть тюбик. Туш розтане, і нею можна буде користуватися.

  • Лайфхак 2. Вода

Найпростіший спосіб розвести туш – додати до тюбика дві краплі кип'яченої або дистильованої води . Цей метод підходить для туші на водній основі і якщо у вас немає алергії.

Реклама
  • Лайфхак 3. Рідина для зняття макіяжу

Для відновлення туші у початковому вигляді може підійти рідина для зняттям макіяжу з очей. Причому підберіть засоби одного і того ж бренду .

  • Лайфхак 4. Очні краплі

Цей засіб є безпечним для очей / Фото: pinterest
Цей засіб є безпечним для очей / Фото: pinterest

В якості розчинника можна використовувати засіб, безпечний для очей і призначений для догляду – рідину для зберігання контактних лінз або краплі для очей.

Реклама
  • Лайфхак 5. Чай

Туш для очей можна розвести чаєм / Фото: pixabay
Туш для очей можна розвести чаєм / Фото: pixabay

Виправити ситуацію з тушшю допоможе звичайний чорний чай , досить міцний. Додайте кілька крапель чаю у тюбик або занурте пензлик у склянку з напоєм.

  • Лайфхак 6. Тонік

Виправити туш допоможе тонік / Фото: pixabay
Виправити туш допоможе тонік / Фото: pixabay

Тільки вибирайте для цього лосьйон або тонік без вмісту спирту , щоб не травмувати очі.

Раніше ми розповідали, як зробити бальзам для губ та гігієнічну помаду власноруч.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Місячний календар на тиждень
4 - 10 квітня
Вплив на життя
Вихідні та свята у квітні
Коли відпочиваємо?
Кому пощастить у квітні
Фартові знаки зодіаку
Овен
Овен
Водолій
Водолій
Діва
Діва
1 /2
Хто ще?
Магнітні бурі в квітні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у квітні
Місячний календар фарбування
Коли фарбувати волосся?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти