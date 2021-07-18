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Як зробити, щоб волосся не електризувалося: прості поради

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
18 липня, 16:37
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Три корисних поради, як приборкати неслухняне "електричне" волосся
Більша частина волосся випадає під час миття та розчісування
Більша частина волосся випадає під час миття та розчісування / Фото: Depositphotos

Волосся "збуджується" від будь-якого дотику і не піддається гребінцю? Цей процес нешкідливий для шевелюри, але виглядає комічно і тому часто виводить із себе її володарів. Що можна зробити, крім застосування різної хімії, щоб волосся виглядало красиво і не електризувалося, читайте в нашій статті.

Не забувайте заглядати до нашого календаря лайфхаків, які зроблять літо незабутнім.

  • Лайфхак 1. Підберіть правильний гребінець

Часто причина електризації волосся криється в головному предметі догляду за ними. Синтетичні щітки підсилюють його електризацію. Змініть пластмасовий гребінець на натуральний, купіть дерев'яний гребінь або новомодну силіконову щітку.

Щоб волосся не електризувалося, підберіть правильний гребінець для волосся
Щоб волосся не електризувалося, підберіть правильний гребінець для волосся / Фото: Pinterest

  • Лайфхак 2. Змініть рушник

Якщо ви користуєтеся жорстким рушником, він може нашкодити вашому волоссю. Занадто агресивна обробка шевелюри після головомойки ушкоджує лусочки на волосках і робить їх слабкими. Через це волосся починає пушітся й електризуватися. Віддавайте перевагу більш делікатним і м'яким рушникам, а ще не тріть, а промакуйте волосся.

Обирайте для волосся м'які рушники
Обирайте для волосся м'які рушники / Фото: Unsplash

  • Лайфхак 3. Зістрижіть посічені кінчики

Волосся, що січеться – також одна з причин його розпушування. Не забувайте прибирати нездорові кінці волосся і періодично їх зістригайте, щоб омолодити. Так ви оздоровите шевелюру і зменшите її електризацію.

Зістригайте посічені кінчики
Зістригайте посічені кінчики / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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