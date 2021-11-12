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Як зробити, щоб волосся не жирніло швидко

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
12 листопада, 16:25
В закладинки
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Чим брудніше і жирніше волосся, тим частіше його хочеться помити, але робити цього якраз не варто.
Як доглядати за жирним волоссям
Як доглядати за жирним волоссям / Фото: Колаж: Сьогодні

Жирний блиск, засалене коріння, неакуратна зачіска псує не тільки зовнішній вигляд, а й настрій. Швидко жирніюче волосся – проблема, яка може виникати з різних причин – від зміни сезонів і перепадів температури до стресів і неправильного харчування та режиму сну.

Але існують прості способи, які допоможуть вам підтримувати волосся в нормальному стані, красивим і привабливим.

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Як доглядати за жирним волоссям: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Частота миття голови

Як доглядати за жирним волоссям / Фото: unsplash
Як доглядати за жирним волоссям / Фото: unsplash

Не потрібно мити голову щодня . Чим частіше ви це робите, тим більше стимулюєте роботу сальних залоз на вироблення шкірного жиру. Виходить замкнене коло.

  • Лайфхак 2. Температура

Як доглядати за жирним волоссям / Фото: unsplash
Як доглядати за жирним волоссям / Фото: unsplash

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Від температури безпосередньо залежить та сама робота сальних залоз. Мити голову бажано не гарячою водою, а теплою. А ось обполіскувати голову найкраще ледь теплою водою . Також краще не використовувати гарячий фен, праску і плойку або робити це якомога рідше.

  • Лайфхак 3. Маски

Як доглядати за жирним волоссям / Фото: pinterest
Як доглядати за жирним волоссям / Фото: pinterest

Від зайвої жирності волосся допомагають маски на основі кефіру, молочної сироватки, лимонного соку, оцту, яєчного жовтка. Їх наносять за 20 хвилин до миття голови, потім змивають теплою водою без шампуню. А відваром кропиви, ромашки чи м'яти добре обполіскувати волосся після миття голови.

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  • Лайфхак 4. Доглядові засоби

Як доглядати за жирним волоссям / Фото: unsplash
Як доглядати за жирним волоссям / Фото: unsplash

Якщо волосся швидко жирніє, має сенс на якийсь час відмовитися від застосування гелю, мусу, лаку для волосся, тому що вони роблять пасма важкими , гладкими, але при цьому злиплими і брудними. А щоб довге волосся довше не жирніло, можна спробувати сухий шампунь.

  • Лайфхак 5. Шапка

Як доглядати за жирним волоссям / Фото: unsplash
Як доглядати за жирним волоссям / Фото: unsplash

Не можна в мороз відмовлятися від шапки. Судини шкіри голови від холоду звужуються, що призводить до порушення кровообігу. Однак важливо правильно підібрати шапку. Вона не повинна сильно стискати голову. Віддайте перевагу головному убору з натуральних матеріалів без синтетики, особливо зсередини, щоб шкіра голови дихала, і не створювався небажаний парниковий ефект. Не можна вдягати шапку на вологе волосся.

  • Лайфхак 6. Зачіска

Як доглядати за жирним волоссям / Фото: unsplash
Як доглядати за жирним волоссям / Фото: unsplash

Намагайтеся менше розчісувати волосся і чіпати його руками . Для цього доцільно підібрати собі відповідну зачіску, яка не потребує частого втручання. До речі, коротке волосся довше залишається об'ємним і за ним легше доглядати.

  • Лайфхак 7. Догляд за гребінцем

Як доглядати за жирним волоссям / Фото: скріншот із YouTube/LOVISOVET
Як доглядати за жирним волоссям / Фото: скріншот із YouTube/LOVISOVET

Гребінець має властивість накопичувати бруд і повертати його чистому волоссю. Під час розчісування на гребінці чи щітці залишається багато бруду та нальоту : це пил, лупа, шкірне сало, частинки шкіри, а також залишки лаків, гелів та інших стайлінгових засобів. Оптимально чистити і мити гребінці приблизно 1-2 рази на тиждень.

Дивіться відео про ранкові лайфхаки для очей:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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