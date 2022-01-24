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Як видалити жуйку з волосся просто і безболісно

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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24 січня, 18:12
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Якщо жуйка мертвою хваткою застрягла в локонах, не поспішайте хапатися за ножиці – ще можна врятувати зачіску.
Як прибрати жуйку з волосся, щоб не довелося стригтися
Як прибрати жуйку з волосся, щоб не довелося стригтися / Фото: Колаж: Сьогодні

Ні доросла людина, ні дитина не застраховані від такої кумедної і водночас слізної ситуації, як прилипша до волосся жуйка. Боляче, безнадійно, зіпсована зачіска та настрій – хоч бери і стрижися налисо !

Існує не одна, а навіть кілька хитрощів, які допоможуть безболісно і без втрат прибрати жуйку з локонів.

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Як витягти жуйку з волосся: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Олія

Як правильно прибирати / Фото: скріншот із YouTube/Домашні Рецепти від Тамари
Як правильно прибирати / Фото: скріншот із YouTube/Домашні Рецепти від Тамари

Один із найпростіших і безболісних способів прибрати жуйку з волосся рясно змочити її олією . Підійде будь-яка олія: соняшникова, оливкова, кукурудзяна, лляна, рапсова тощо. Намочіть жуйку, увітріть у неї олію, поки вона не стане твердою і не почне відставати від пасма. Допоможіть їй пальцями, акуратно відокремлюючи волоски, і жуйка зісковзне сама, не травмуючи і не видираючи волосся. Після цього помийте голову, як завжди.

  • Лайфхак 2. Крем

Як правильно прибирати / Фото: скріншот із YouTube/Домашні Рецепти від Тамари
Як правильно прибирати / Фото: скріншот із YouTube/Домашні Рецепти від Тамари

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Якщо олії не виявилося, для видалення жувальної гумки підійде практично все, у чому є хоч трохи жиру : дитяча олія, майонез, крем для рук, вазелін, гігієнічна помада. Можете робити це за допомогою мочалки, протираючи нею пасма, де застрягла жуйка.

  • Лайфхак 3. Мус для волосся

Як правильно прибирати / Фото: unsplash
Як правильно прибирати / Фото: unsplash

Ще один спосіб видалення жуйки – мус для волосся. Нанесіть його на проблемне місце, залиште на 2-3 хвилини , а потім гребінцем вичешіть жуйку із волосся.

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  • Лайфхак 4. Кока-кола

Як правильно прибирати / Фото: скріншот з YouTube/Бери та роби
Як правильно прибирати / Фото: скріншот з YouTube/Бери та роби

Змочіть ватний спонж Кока-колою і обробіть жуйку або налийте напій ув миску і опустіть в неї забруднене пасмо, якщо дозволяє довжина волосся . Під дію кока-коли жуйка за кілька хвилин легко відчепиться від волосся і зніметься.

  • Лайфхак 5. Мороз

Як правильно прибирати / Фото: pinterest
Як правильно прибирати / Фото: pinterest

На жуйку можна впливати холодом. На морозі вона застигає і просто кришиться. Не лякайтеся – гуляти у лютий мороз без шапки або засовувати голову в холодильник не потрібно. Візьміть кілька кубиків льоду, обкладіть ним пасмо волосся, куди потрапила жуйка, і потримайте, поки вона не затвердіє. В результаті проведених маніпуляцій вона має просто обсипатися з волосся .

Раніше ми розповідали, як правильно боротися з домашніми пилозбірниками.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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