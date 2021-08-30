Китайський календар стрижок на вересень-2021, що впливає на долю

Дізнайтеся, в які дні можна, а коли категорично не можна стригти волосся у вересні-2021 за китайським календарем

Китайський календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологія, як і китайська медицина, базується на вивченні природних циклів. Раніше ми розповідали, як зірки впливають на стан волосся і зачіски в залежності від місячного календаря.

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Однак на відміну від західної астрології, китайська стверджує, що стрижка впливає не на ріст волосся, а на життєві обставини.

Ми дізналися у експертів київської "Лабораторії фен-шуй", як можна передбачити вплив будь-яких маніпуляцій із волоссям на наше життя, в залежності від року народження. Виявляється, змінювати колір волосся можна в будь-який день, а ось працювати ножицями, зрізати локони або вкорочувати кінчики бажано за китайським календарем стрижок. Головне правило: робіть це в світлий час доби.

Вплив стрижки відчувається особливо сильно, якщо поруч із датою вказана тварина вашого року народження. Обставини розвиваються протягом тижня, а енергія має накопичувальний ефект від стрижки до стрижки. Тому рекомендується вибрати певну обставину і дотримуватися цих днів під час кожного відвідування майстра.

Стрижки у вересні-2021 за китайським календарем

1 вересня – порушення капілярного кровообігу, особливо у Змії та Коня.

– порушення капілярного кровообігу, особливо у Змії та Коня. 2 вересня – щастя і удача в загальному сенсі (везіння), особливо у Тигра, Кролика і Півня. Але Бику, Дракону, Коню і Козі стригтися не рекомендується.

– щастя і удача в загальному сенсі (везіння), особливо у Тигра, Кролика і Півня. Але Бику, Дракону, Коню і Козі стригтися не рекомендується. 3 вересня – радісні обставини, особливо у Щура, Змії, Коня, Кози, Мавпи і Півня. Але не рекомендується стригтися Тигру і Кролику.

– радісні обставини, особливо у Щура, Змії, Коня, Кози, Мавпи і Півня. Але не рекомендується стригтися Тигру і Кролику. 4 вересня – конфліктні ситуації, особливо у Щура і Свині.

– конфліктні ситуації, особливо у Щура і Свині. 5 вересня – душевні переживання, тяжкий настрій, особливо у Бика, Дракона і Змії.

– душевні переживання, тяжкий настрій, особливо у Бика, Дракона і Змії. 6 вересня – неприйняття ваших дій і небезпечні ситуації, особливо у Дракона, Змії і Мавпи.

– неприйняття ваших дій і небезпечні ситуації, особливо у Дракона, Змії і Мавпи. 7 вересня – обставини, що негативно впливають на тривалість життя, особливо у Щура, Мавпи і Півня.

– обставини, що негативно впливають на тривалість життя, особливо у Щура, Мавпи і Півня. 8 вересня – захворювання і складності у стосунках, особливо у Дракона, Змії, Коня, Півня і Собаки.

– захворювання і складності у стосунках, особливо у Дракона, Змії, Коня, Півня і Собаки. 9 вересня – фінансове зростання, особливо у Кролика, Змії, Коня, Мавпи і Півня. Не рекомендується стригтися Дракону, Козі, Собаці, Свині.

– фінансове зростання, особливо у Кролика, Змії, Коня, Мавпи і Півня. Не рекомендується стригтися Дракону, Козі, Собаці, Свині. 10 вересня – зростання сил і зміцнення здоров'я, особливо у Змії, Коня, Кози, Мавпи, Півня. Не рекомендується стригтися Тигру і Кролику.

– зростання сил і зміцнення здоров'я, особливо у Змії, Коня, Кози, Мавпи, Півня. Не рекомендується стригтися Тигру і Кролику. 11 вересня – збільшення майна, особливо у Бика, Кролика і Півня. Але Щуру і Свині стригтися не рекомендується.

– збільшення майна, особливо у Бика, Кролика і Півня. Але Щуру і Свині стригтися не рекомендується. 12 вересня – ризик постраждати від шахраїв, особливо у Кролика.

– ризик постраждати від шахраїв, особливо у Кролика. 13 вересня – жорстка критика ваших дій. Від стрижки краще відмовитися.

– жорстка критика ваших дій. Від стрижки краще відмовитися. 14 вересня – обставини, що сприятливо впливають на тривалість життя, особливо у Щура, Змії, Коня і Свині. Не рекомендується стригтися Кролику, Мавпі і Півню.

– обставини, що сприятливо впливають на тривалість життя, особливо у Щура, Змії, Коня і Свині. Не рекомендується стригтися Кролику, Мавпі і Півню. 15 вересня – невелике нездужання. Не рекомендується стригтися Змії і Коню.

– невелике нездужання. Не рекомендується стригтися Змії і Коню. 16 вересня – радісні обставини, особливо у Щура, Тигра, Кролика, Мавпи і Півня. Але стригтися не рекомендується Бику, Дракону, Коню, Козі, Собаці.

– радісні обставини, особливо у Щура, Тигра, Кролика, Мавпи і Півня. Але стригтися не рекомендується Бику, Дракону, Коню, Козі, Собаці. 17 вересня – прояснення ситуації і ясність мислення, особливо у Змії, Коня, Кози, Мавпи, Півня. Не рекомендується стригтися Тигру, Кролику.

– прояснення ситуації і ясність мислення, особливо у Змії, Коня, Кози, Мавпи, Півня. Не рекомендується стригтися Тигру, Кролику. 18 вересня – дії, що зароджують поліпшення умов життя і побуту, особливо для Бика, Тигра, Кролика. Не рекомендується стригтися Щуру, Свині.

– дії, що зароджують поліпшення умов життя і побуту, особливо для Бика, Тигра, Кролика. Не рекомендується стригтися Щуру, Свині. 19 вересня – зростання матеріальних благ у Дракона. Не рекомендується – Щуру.

– зростання матеріальних благ у Дракона. Не рекомендується – Щуру. 20 вересня – занепад життєвих сил, у Півня особливо.

– занепад життєвих сил, у Півня особливо. 21 вересня – захворювання і погіршення умов життя, особливо у Мавпи і Півня.

– захворювання і погіршення умов життя, особливо у Мавпи і Півня. 22 вересня – порушення кровообігу, що впливає на зір і колір обличчя, особливо у Щура, Кролика, Змії, Коня, Свині.

– порушення кровообігу, що впливає на зір і колір обличчя, особливо у Щура, Кролика, Змії, Коня, Свині. 23 вересня – втрата майна у Бика, Дракона, Коня, Кози, Собаки.

– втрата майна у Бика, Дракона, Коня, Кози, Собаки. 24 вересня – фінансові втрати у Тигра і Кролика.

– фінансові втрати у Тигра і Кролика. 25 вересня – ситуації, що ведуть до особистісного росту і самодостатності у Бика, Тигра, Кролика, Кози, Мавпи. При цьому не рекомендується стригтися Щуру і Свині.

– ситуації, що ведуть до особистісного росту і самодостатності у Бика, Тигра, Кролика, Кози, Мавпи. При цьому не рекомендується стригтися Щуру і Свині. 26 вересня – вихід за межі бюджету (брак коштів на елементарне) у Бика і Тигра особливо.

– вихід за межі бюджету (брак коштів на елементарне) у Бика і Тигра особливо. 27 вересня – складне захворювання у Півня, Собаки і Свині.

– складне захворювання у Півня, Собаки і Свині. 28 вересня – зростання захворювань у Мавпи і Півня.

– зростання захворювань у Мавпи і Півня. 29 вересня – фінансовий зріст у Щура, Тигра, Дракона, Собаки і Свині. При цьому не рекомендується стригтися Змії, Коню, Козі, Мавпі.

– фінансовий зріст у Щура, Тигра, Дракона, Собаки і Свині. При цьому не рекомендується стригтися Змії, Коню, Козі, Мавпі. 30 вересня – інфекційне захворювання у Бика, Дракона, Кози і Собаки.

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