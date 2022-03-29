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Місячний календар фарбування волосся на квітень 2022 року

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29 березня, 17:03
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В які дні квітня-2022 зовсім не рекомендується змінювати імідж, щоб не викликати на себе неприємності.
Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли за місячним календарем можна фарбувати волосся у квітні 2022 року, щоб змінити імідж на весняний та підняти собі настрій? А які дні вважаються менш слушними для фарбування волосся, тому що можуть погіршити його зовнішній вигляд і здоров'я?

Дивіться докладний місячний календар фарбування волосся на кожен день квітня 2022 року та вибирайте найкращі дні для оновлення іміджу.

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Місячний календар на квітень-2022: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 квітня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

1 квітня – 30, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми та відвернути увагу від важливих справ.

2 квітня – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогоднішній день рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

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3 квітня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем у цей день небажане – ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

4 квітня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest
Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest

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5 квітня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення та приємне спілкування.

6 квітня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період зміни іміджу.

7 квітня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили та впевненості у собі.

8 квітня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися у зміну зовнішнього вигляду та кольору волосся, краще залиште все як є.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся

9 квітня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їх оздоровленню.

10 квітня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, та не використовуйте хімію на волоссі.

11 квітня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати коріння, що відросло.

12 квітня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

13 квітня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас цікавість протилежної статі.

14 квітня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся

15 квітня – 15 місячний день. Не варто надто відходити від свого кольору волосся, у цьому випадку результат фарбування вас порадує.

16 квітня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся можна замаскувати відросле коріння.

17 квітня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір та тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

18 квітня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть порозумітися з оточуючими.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся

19 квітня – 19 місячний день. День підходить для експериментів з кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

20 квітня – 19 місячний день. Сьогодні можна використовувати кольори, які ви раніше не практикували – вам сподобається.

21 квітня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо позначиться на розвитку бізнесу.

22 квітня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

23 квітня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

24 квітня – 23 місячний день. Невдалий день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся

25 квітня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваші, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

26 квітня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

27 квітня – 26 місячний день. Найкраще вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

28 квітня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування та тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

29 квітня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

30 квітня – 29, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми та відвернути увагу від важливих справ.

Раніше ми розповідали, як відмити фарбу для волосся зі шкіри та нігтів.

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