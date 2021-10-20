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Місячний календар фарбування волосся на листопад 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
20 жовтня, 13:58
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В деякі дні листопада-2021 абсолютно не рекомендується міняти імідж, щоб не накликати на себе неприємності і проблеми зі здоров'ям.
Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли за місячним календарем оптимально фарбувати волосся в листопаді, щоб новий колір шевелюри вам личив, піднімав настрій і збирав компліменти від оточуючих? А в які осінні дні фарбувати волосся категорично не рекомендується, щоб не погіршити здоров'я і не відлякнути свою удачу?

Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся на кожен день листопада 2021 року і вибирайте найбільш підходящі дні для оновлення іміджу.

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Місячний календар на листопад-2021: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 листопада – 26 місячний день. Краще за все вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

2 листопада – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування і тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

3 листопада – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

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Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest
Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest

4 листопада – 29, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми і відволікти від важливих справ.

5 листопада – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

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6 листопада – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем у цей день небажане, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

7 листопада – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нові відтінки, а зберегти свій колишній колір.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest
Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest

8 листопада – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.

9 листопада – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.

1 0 листопада – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили і впевненість у собі.

1 1 листопада – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися в зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.

1 2 листопада – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їхньому оздоровленню.

1 3 листопада – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

1 4 листопада – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

15 листопада – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

16 листопада – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся

17 листопада – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

18 листопада – 15 місячний день. Не варто занадто відходити від свого кольору волосся, в цьому випадку результат фарбування вас порадує.

19 листопада – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

20 листопада – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір і тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

21 листопада – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть знайти спільну мову з оточуючими.

22 листопада – 19 місячний день. День підходить для експериментів із кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся

23 листопада – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.

24 листопада – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

25 листопада – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

26 листопада – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

27 листопада – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся

28 листопада – 24 місячний день. Сприятливо в цей місячний день фарбувати волосся в темні кольори, якщо хочете розбагатіти.

29 листопада – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

30 листопада – 26 місячний день. Краще за все вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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