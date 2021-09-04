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Місячний календар фарбування волосся на вересень 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 вересня, 17:08
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У вересні-2021 є безліч днів, в які можна і навіть потрібно розлучатися зі старим кольором волосся і пробувати щось нове для привертання удачі і здоров'я.
Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли за місячним календарем оптимально змінювати колір волосся у вересні, щоб новий осінній імідж додав позитиву, підняв настрій і приніс радість? А в які дні фарбувати волосся небезпечно для здоров'я й успіху?

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Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся у вересні 2021 року на кожен день і вибирайте найкращі дні для оновлення свого образу.

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1 вересня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся / Фото: Pinterest

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2 вересня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

3 вересня – 26 місячний день. Краще всього вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

4 вересня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування і тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

5 вересня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся / Фото: Pinterest

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6 вересня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

7 вересня – 1, 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся / Фото: Pinterest

8 вересня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем у цей день небажано, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

9 вересня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

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10 вересня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.

11 вересня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.

12 вересня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили і впевненості у собі.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся / Фото: Pinterest

13 вересня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися в зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.

14 вересня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє його оздоровленню.

15 вересня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

16 вересня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

17 вересня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

18 вересня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся / Фото: Pinterest

19 вересня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

20 вересня – 15 місячний день. Не варто занадто відходити від свого кольору волосся, в цьому випадку результат фарбування вас порадує.

21 вересня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

22 вересня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування у бажаний колір і тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

23 вересня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть знайти спільну мову з оточуючими.

24 вересня – 19 місячний день. День підходить для експериментів із кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся / Фото: Pinterest

25 вересня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.

26 вересня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

27 вересня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

28 вересня – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

29 вересня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

30 вересня – 24 місячний день. Фарбування сприятливо тільки в темні тони – вони додадуть впевненості у собі.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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