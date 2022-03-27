Місячний календар стрижок на квітень-2022

Коли можна стригтися у квітні 2022 року, згідно з місячним календарем, щоб волосся радувало своїм здоров'ям і сяяло красою, а зачіска приносила удачу? У які дні квітня не варто відвідувати перукарню? Дивіться докладний місячний календар для стрижки волосся у квітні-2022 та плануйте зміну весняного іміджу.
Місячний календар на квітень-2022: коли стригти волосся
1 квітня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів та роботи.
2 квітня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.
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3 квітня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем у цей день сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.
4 квітня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.
5 квітня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся та навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.
6 квітня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.
7 квітня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.
8 квітня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете викликати проблеми на бізнес.
9 квітня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що приваблює негативну енергетику.
10 квітня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.
11 квітня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї укоротити волосся, тому що день чреватий поганим самопочуттям.
12 квітня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити та оздоровити ослаблену шевелюру.
13 квітня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом та отримаєте заряд позитиву.
14 квітня – 14 місячний день. Гарний період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.
15 квітня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.
16 квітня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся цього дня, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.
17 квітня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності у сім'ї.
18 квітня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.
19 квітня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.
20 квітня – 19 місячний день. День не підходить для короткої стрижки, але добре провести оздоровлення волосся.
21 квітня – 20 місячний день. Не стрижіться цього дня, зміна зачіски може спровокувати хворобу.
22 квітня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі та зміцнить партнерські зв'язки.
23 квітня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свій успіх.
24 квітня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.
25 квітня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.
26 квітня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій та стрижки волосся буде неслухняним.
27 квітня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.
28 квітня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.
29 квітня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочування волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.
30 квітня – 29, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів та роботи.
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