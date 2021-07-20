Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Краса на дачі

Кава для тіла

Де зробити фото

Боремося зі спекою

Подорожуємо безпечно

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Краса

Місячний календар стрижок на серпень-2021: коли можна стригтися

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
20 липня, 11:53
Копіювати лінк
Сприятливі і несприятливі дні місячного календаря в серпні 2021 року, в які можна і потрібно стригти волосся для краси і удачі, а коли не варто йти до перукарні
Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок / Фото: Сьогодні

Коли можна стригтися в серпні 2021 року, згідно з місячним календарем, а в які дні не варто проводити жодних серйозних маніпуляцій із волоссям? Щоб ваше волосся радувало вас своїм сяючим виглядом, локони були здоровими, не ламкими і не сіклися, а зачіска завжди подобалася вам і оточуючим, читайте детальний місячний календар для стрижки волосся в серпні-2021 і плануйте похід до перукаря.

Якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Побачити різноманітність справжньої жіночої краси без ретуші, а не лише ідеальні обличчя і тіла в медіа та рекламі, можна за допомогою проекту #ПокажітьНас і бренду Dove.

Читайте також:

Місячний календар на серпень-2021: коли стригти волосся

1 серпня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що приводить до неприємностей.

2 серпня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

3 серпня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

4 серпня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

5 серпня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest

6 серпня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

7 серпня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, тож незабаром вам знову доведеться стригтися.

8 серпня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів і роботи.

9 серпня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся в фазу молодика.

10 серпня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем в цей день буде сприяти зростанню і розкриття внутрішніх потенціалів.

Читайте також:

11 серпня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій з волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

12 серпня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest

13 серпня – 6 місячний день. Сприятливий період в місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

14 серпня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

15 серпня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

16 серпня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

17 серпня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

18 серпня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

19 серпня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

20 серпня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest

21 серпня – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

22 серпня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

23 серпня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

24 серпня – 17 місячний день. Невідповідний день для укорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

25 серпня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

26 серпня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

27 серпня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest

28 серпня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

29 серпня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви укоротите свою удачу.

30 серпня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

31 серпня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

Дивіться відео : Літня мода – фінал

Раніше ми розповідали про стильні зачіски для ледачих, які можна повторити за 5 хвилин.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Лайфхак для кращого врожаю
Місячний посівний календар на липень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як пережити спеку
Прості лайфхаки
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти