Місячний календар стрижок на серпень-2021: коли можна стригтися

Сприятливі і несприятливі дні місячного календаря в серпні 2021 року, в які можна і потрібно стригти волосся для краси і удачі, а коли не варто йти до перукарні

Місячний календар стрижок / Фото: Сьогодні

Коли можна стригтися в серпні 2021 року, згідно з місячним календарем, а в які дні не варто проводити жодних серйозних маніпуляцій із волоссям? Щоб ваше волосся радувало вас своїм сяючим виглядом, локони були здоровими, не ламкими і не сіклися, а зачіска завжди подобалася вам і оточуючим, читайте детальний місячний календар для стрижки волосся в серпні-2021 і плануйте похід до перукаря.

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Місячний календар на серпень-2021: коли стригти волосся

1 серпня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що приводить до неприємностей.

2 серпня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

3 серпня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

4 серпня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

5 серпня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest

6 серпня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

7 серпня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, тож незабаром вам знову доведеться стригтися.

8 серпня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів і роботи.

9 серпня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся в фазу молодика.

10 серпня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем в цей день буде сприяти зростанню і розкриття внутрішніх потенціалів.

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11 серпня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій з волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

12 серпня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest

13 серпня – 6 місячний день. Сприятливий період в місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

14 серпня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

15 серпня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

16 серпня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

17 серпня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

18 серпня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

19 серпня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

20 серпня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest

21 серпня – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

22 серпня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

23 серпня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

24 серпня – 17 місячний день. Невідповідний день для укорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

25 серпня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

26 серпня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

27 серпня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest

28 серпня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

29 серпня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви укоротите свою удачу.

30 серпня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

31 серпня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

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