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Місячний календар стрижок на грудень-2021

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 листопада, 11:44
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Сприятливі і несприятливі дні місячного календаря у грудні 2021 року, коли можна стригти волосся напередодні Нового року, а коли не треба йти до перукарні
Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні

Які дні за місячним календарем будуть найбільш підходящими для стрижки волосся у грудні 2021 року? А коли краще не братися за ножиці і не міняти кардинально зачіску? Щоб ваше волосся було доглянутим і красивим, сяяло здоров'ям і піднімало настрій напередодні прийдешнього Нового року-2022, не забувайте заглядати у календар місячних днів стрижки волосся на грудень 2021 року та плануйте зміни у своєму іміджі.

Місячний календар на грудень-2021: коли стригти волосся

1 грудня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

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Коли стригти волосся / Фото: pinterest
Коли стригти волосся / Фото: pinterest

2 грудня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочування волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

3 грудня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, тож незабаром вам знову доведеться стригтися.

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4 грудня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів та роботи.

5 грудня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

6 грудня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем у цей день сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.

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7 грудня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

8 грудня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся та навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

9 грудня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

10 грудня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest
Коли стригти волосся / Фото: pinterest

11 грудня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете викликати проблеми на бізнес.

12 грудня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочування волосся, що притягує негативну енергетику.

13 грудня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки показує, що можна трохи вкоротити чубчик або кінчики волосся.

14 грудня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

15 грудня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити та оздоровити ослаблену шевелюру.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest
Коли стригти волосся / Фото: pinterest

16 грудня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочування волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

17 грудня – 14 місячний день. Гарний період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

18 грудня – 15 місячний день. Стрижка сьогодні може вас засмутити і зіпсувати настрій.

19 грудня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся цього дня, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

20 грудня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочування волосся, стрижка викликає розбіжності у сім'ї.

21 грудня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest
Коли стригти волосся / Фото: pinterest

22 грудня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

23 грудня – 20 місячний день. Не стрижіться цього дня, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

24 грудня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі та зміцнить партнерські зв'язки.

25 грудня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто скорочувати волосся, інакше ви вкоротите свій успіх.

26 грудня – 23 місячний день. Цілком непридатний день для маніпуляцій з волоссям, що призводить до неприємностей.

27 грудня – 23 місячний день. У цей день не варто вкорочувати волосся, якщо не хочете отримати проблеми у стосунках.

28 грудня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

29 грудня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій та стрижки волосся буде неслухняним.

30 грудня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest
Коли стригти волосся / Фото: pinterest

31 грудня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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