Місячний календар стрижок на липень-2022

Сприятливі та несприятливі дні місячного календаря у липні 2022 року, коли можна стригтися, а в які дні не варто вкорочувати волосся

Місячний календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли можна стригти волосся в липні 2022 року, за місячним календарем, щоб зачіска радувала красою та доглянутістю? А в які дні місяця не варто йти до перукарні? Дивіться докладний місячний календар стрижки волосся у липні-2022 та плануйте зміну свого іміджу.

Місячний календар на липень-2022: коли стригти волосся

1 липня – 3-й місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.

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2 липня – 4-й місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

Коли можна стригти волосся / Фото: Pinterest

3 липня – 5-й місячний день. Період, коли можна стригти волосся та навіть експериментувати зі своєю зовнішністю, – ви залишитеся задоволені.

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4 липня – 6-й місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

5 липня – 7-й місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

6 липня – 8-й місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете викликати проблеми у бізнесі.

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7 липня – 9-й місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що приваблює негативну енергетику.

8 липня – 10-й місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

9 липня – 11-й місячний день. Відмовтеся від ідеї укоротити волосся, тому що день чреватий поганим самопочуттям.

Коли найкраще стригти волосся / Фото: Pinterest

10 липня – 12-й місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити та оздоровити ослаблену шевелюру.

11 червня – 13-й місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

12 липня – 14-й місячний день. Гарний період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

13 липня – 15-й місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

14 липня – 16-й місячний день. Обрізаючи волосся цього дня, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

15 липня – 17-й місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності у сім'ї.

16 липня – 18-й місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

17 липня – 19-й місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

18 липня – 20-й місячний день. Не стрижіться цього дня, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Підходящий день для стрижки / Фото: Pinterest

19 липня – 21-й місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі та зміцнить партнерські зв'язки.

20 липня – 21-й місячний день. Стрижка цього дня сприятливо вплине на ваше особисте життя та підвищить ваше лібідо.

21 липня – 22-й місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свій успіх.

22 липня – 23-й місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

23 липня – 24-й місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

24 липня – 25-й місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій та стрижки волосся буде неслухняним.

25 липня – 26-й місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

26 липня – 27-й місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

27 липня – 28-й місячний день. Невдалий день для вкорочування волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

Коли можна стригтися / Фото: Pinterest

28 липня – 29-й, 1-й місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів та роботи.

29 липня – 2-й місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

30 липня – 3-й місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.

31 липня – 4-й місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

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