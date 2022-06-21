Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 💪 Казахстан проти Кремля 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни

Чим небезпечна герань

Як зберігати вино

Рятуємося від пуху

Без гарячої води

Користь огірків

Чистимо картоплю
СЬОГОДНІ Лайфхакер Краса

Місячний календар стрижок на липень-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 червня, 13:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сприятливі та несприятливі дні місячного календаря у липні 2022 року, коли можна стригтися, а в які дні не варто вкорочувати волосся
Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли можна стригти волосся в липні 2022 року, за місячним календарем, щоб зачіска радувала красою та доглянутістю? А в які дні місяця не варто йти до перукарні? Дивіться докладний місячний календар стрижки волосся у липні-2022 та плануйте зміну свого іміджу.

Місячний календар на липень-2022: коли стригти волосся

1 липня – 3-й місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.

Реклама

2 липня – 4-й місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

Коли можна стригти волосся
Коли можна стригти волосся / Фото: Pinterest

3 липня – 5-й місячний день. Період, коли можна стригти волосся та навіть експериментувати зі своєю зовнішністю, – ви залишитеся задоволені.

Реклама

4 липня – 6-й місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

5 липня – 7-й місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

6 липня – 8-й місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете викликати проблеми у бізнесі.

Реклама

7 липня – 9-й місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що приваблює негативну енергетику.

8 липня – 10-й місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

9 липня – 11-й місячний день. Відмовтеся від ідеї укоротити волосся, тому що день чреватий поганим самопочуттям.

Коли найкраще стригти волосся
Коли найкраще стригти волосся / Фото: Pinterest

10 липня – 12-й місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити та оздоровити ослаблену шевелюру.

11 червня – 13-й місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

12 липня – 14-й місячний день. Гарний період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

13 липня – 15-й місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

14 липня – 16-й місячний день. Обрізаючи волосся цього дня, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

15 липня – 17-й місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності у сім'ї.

16 липня – 18-й місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

17 липня – 19-й місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

18 липня – 20-й місячний день. Не стрижіться цього дня, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Підходящий день для стрижки
Підходящий день для стрижки / Фото: Pinterest

19 липня – 21-й місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі та зміцнить партнерські зв'язки.

20 липня – 21-й місячний день. Стрижка цього дня сприятливо вплине на ваше особисте життя та підвищить ваше лібідо.

21 липня – 22-й місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свій успіх.

22 липня – 23-й місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

23 липня – 24-й місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

24 липня – 25-й місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій та стрижки волосся буде неслухняним.

25 липня – 26-й місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

26 липня – 27-й місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

27 липня – 28-й місячний день. Невдалий день для вкорочування волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

Коли можна стригтися
Коли можна стригтися / Фото: Pinterest

28 липня – 29-й, 1-й місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів та роботи.

29 липня – 2-й місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

30 липня – 3-й місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.

31 липня – 4-й місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

Раніше ми розповідали, як позбутися вошей у домашніх умовах. Дізнайтеся також, як можна просто і безболісно видалити жуйку з волосся. А ще давали поради, як і чим найкраще відмити фарбу для волосся зі шкіри та нігтів.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони виглядають приголомшливо
Фотогенічні знаки зодіаку
Близнюки
Близнюки
Скорпіон
Скорпіон
Стрілець
Стрілець
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
20 – 26 червня
Вплив на життя
Вихідні та свята у липні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як правильно помити курку
Дізнатися
Іменини у липні
Як привітати?
Місячний календар на червень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти