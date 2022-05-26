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Місячний календар стрижок на червень-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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26 травня, 13:20
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Сприятливі та несприятливі дні місячного календаря у червні 2022 року, коли можна стригтися, а в які дні не варто вкорочувати волосся
Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні

В які дні можна стригти волосся у червні 2022 року, за місячним календарем, щоб волосся радувало своєю красою та здоров'ям? А коли не потрібно брати до рук ножиці і не варто експериментувати із зачіскою? Дивіться докладний місячний календар для стрижки волосся у червні-2022 та плануйте зміну свого іміджу.

Місячний календар на червень-2022: коли стригти волосся

1 червня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

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1 червня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем у цей день сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.

2 червня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

Коли можна стригти волосся / Фото: pinterest
Коли можна стригти волосся / Фото: pinterest

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3 червня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся та навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

4 червня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

5 червня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

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6 червня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете викликати проблеми у бізнесі.

7 червня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що приваблює негативну енергетику.

8 червня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

9 червня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї укоротити волосся, тому що день чреватий поганим самопочуттям.

Коли найкраще стригти волосся / Фото: pinterest
Коли найкраще стригти волосся / Фото: pinterest

10 червня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити та оздоровити ослаблену шевелюру.

11 червня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

12 червня – 14 місячний день. Гарний період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

13 червня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

14 червня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся цього дня, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

15 червня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності у сім'ї.

16 червня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

17 червня – 18 місячний день. Можете проводити будь-які маніпуляції із волоссям, результат вас цілком задовольнить, хоча і не буде карколомним.

18 червня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

19 червня – 20 місячний день. Не стрижіться цього дня, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Підходящий день для стрижки / Фото: pinterest
Підходящий день для стрижки / Фото: pinterest

20 червня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі та зміцнить партнерські зв'язки.

21 червня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свій успіх.

22 червня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

23 червня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

24 червня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій та стрижки волосся буде неслухняним.

25 червня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

26 червня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

27 червня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочування волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

28 червня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, тож незабаром вам знову доведеться стригтися.

Коли можна стригтися / Фото: pinterest
Коли можна стригтися / Фото: pinterest

29 червня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів та роботи.

30 червня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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