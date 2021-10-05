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Місячний календар стрижок на жовтень-2021: коли можна стригтися

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 жовтня, 14:55
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Сприятливі і несприятливі дні місячного календаря у жовтні 2021 року, коли можна стригти волосся для удачі, здоров'я та краси, а коли не варто йти до перукарні
Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні

Які дні за місячним календарем – найбільш підходящі для стрижки волосся у жовтні 2021 року? Коли краще не братися за ножиці і скасувати візит до перукаря? Нехай ваша шевелюра буде красивою, волосся – здоровим, настрій – на висоті. А для цього читайте детальний місячний календар для стрижки волосся на жовтень 2021 року і плануйте зміни в своєму іміджі.

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Місячний календар на жовтень-2021: коли стригти волосся

1 жовтня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

2 жовтня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

3 жовтня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

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Коли стригти волосся
Коли стригти волосся

4 жовтня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

5 жовтня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, так що незабаром вам знову доведеться стригтися.

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6 жовтня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів і роботи.

7 жовтня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся в фазу молодика.

8 жовтня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем в цей день сприятиме зростанню і розкриттю внутрішніх потенціалів.

9 жовтня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, це загрожує поганим самопочуттям.

10 жовтня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

11 жовтня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

12 жовтня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

13 жовтня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

14 жовтня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для укорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

15 жовтня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

16 жовтня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

17 жовтня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

18 жовтня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

19 жовтня – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

20 жовтня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

21 жовтня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

22 жовтня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

23 жовтня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

24 жовтня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

25 жовтня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

26 жовтня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

27 жовтня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви укоротите свою удачу.

28 жовтня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

29 жовтня – 23 місячний день. Цього дня не варто вкорочувати волосся, якщо не хочете отримати проблеми в стосунках.

30 жовтня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

31 жовтня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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